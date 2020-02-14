Türkyılmaz, genç çiftlerin nikâhını kıydı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkyılmaz, genç çiftlerin nikâhını kıydı - Son Dakika

Türkyılmaz, genç çiftlerin nikâhını kıydı

7 saat önce

Bursa'nın Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bu yıl da 14 Şubat Sevgililer Günü'nü unutulmaz hale getirmek isteyen çiftlerin nikahını kıyarken, çiçeği burnunda eşlere ömür boyu mutluluklar diledi.

Türkyılmaz, genç çiftlerin nikâhını kıydı, System.String[]

Bursa'nın Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bu yıl da 14 Şubat Sevgililer Günü'nü unutulmaz hale getirmek isteyen çiftlerin nikahını kıyarken, çiçeği burnunda eşlere ömür boyu mutluluklar diledi.


Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, evliliğe adım atmak için14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih edençiftlerin nikahını kıydı. Başkan Türkyılmaz, Mudanya Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda düzenlenen törenle dünya evine giren Zeynep Sezer ile Semih Uğuz çiftine ömür boyu mutluluklar diledi. Evliliğin özünün sevgi ve saygı olduğunu belirten Başkan Türkyılmaz, karşılıklı anlayışın ömür boyu mutluluğun sırrı olduğunu söyledi. Çiftlere hediyeler veren Başkan Türkyılmaz, "Hayatlarınızı birleştirdiğiniz bu anlamlı günde birbirinize olan sevgi ve saygınızın asla tükenmemesini dilerim. Hayatınız boyunca attığınız her adım sizi mutluluğa götürsün. Hayatınızdan sevgi hiç eksik olmasın. Hep sevgiyle, aşkla ve Mudanya ile kalın" diye konuştu. Başkan Türkyılmaz, nikahlarını kıydığı çiftlerin ilk çeyrek altınlarını da taktı. - BURSA

Hayri Türkyılmaz, Sevgililer Günü, Mudanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:28 Kaynak: İHA
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