TURLA Meetings Sanal Fuarı Başladı - Son Dakika

TURLA Meetings Sanal Fuarı Başladı

17.11.2020 21:29
TURLA Meetings Sanal Fuarı Başladı, System.String[]

TURLA Meetings Yayıncılık Sanal Fuarı ve B2B Etkinliği başladı.

TURLA Meetings Yayıncılık Sanal Fuarı ve B2B Etkinliği başladı.

Etkinliğin açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İTO Başkan Vekili İsrafil Kuralay, YAYFED Başkanı Münir Üstün ve Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek'in web sitesi üzerinden yayınlanan açılış konuşmalarıyla gerçekleştirildi.

Basın Yayın Birliğinin Turkish Literature Abroad (TURLA) projesi organizasyonuyla yapılan TURLA Meetings Sanal Fuarı ve B2B etkinliği, pandemi sebebiyle iptal edilen uluslararası fuarlara inovatif, etkin ve kolay kullanımlı bir alternatif sunacak.

Basın Yayın Birliği tarafından 2017'den bu yana yürütülen YATEDAM/TURLA projesi, hazırlanan web sitesi ve platform sayesinde görüşmeleri yeni bir zemine taşıyacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Odasının desteklediği TURLA Meetings sanal fuarında yayıncılar 17-19 Kasım'da turlameetings.com adresinde görüntülü görüşme platformu üzerinden telif alışverişleri de gerçekleştirecek.

Telif ihracatının artırılmasını hedefleyen ve 36 ülkeden 135 yerli ve yabancı yayıncının katılımıyla ilki düzenlenen TURLA Meetings, online platformda 455 planlanmış ticari görüşmeyle başladı.

Etkinliğin yapıldığı internet sitesinde her bir yayıncının ayrı bir profili bulunuyor. Bu profile yayıncılar, ön plana çıkarmak, telif görüşmesi yapmak istedikleri kitapları koyuyor ve her bir kitabın fiziki özellikleri ve kitaplara ilişkin açıklamalar kitap profillerinde belirtilebiliyor.

3 gün boyunca edebiyat etkinlikleri

Açıldığı günden itibaren 42 bin tekil kullanıcının giriş yaptığı web sitesi Türkiye'nin ve dünyanın önemli yayıncılarını bir araya getirmesinin yanı sıra yapılacak etkinliklerle okurlara da hitap ediyor.

Etkinlikler dahilinde "Türk Yayıncılığının Uluslararası Başarısı", "Türkiye'de Hint Yayıncılığının İmkanları" ve "Türkiye'de Polisiye Edebiyat ve Sunduğu İmkanlar" başlıklı paneller ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Basın Yayın Birliği, Özgül Özkan Yavuz, Türkiye, Turizmi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TURLA Meetings Sanal Fuarı Başladı - Son Dakika


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