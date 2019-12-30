TÜROFED Başkanı Çorabatır TTGA'ya seçilen 9 turizmciyi kutladı - Son Dakika

TÜROFED Başkanı Çorabatır, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kuruluna seçilen 9 turizmciyi kutladı



Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu'nu (TTGA) oluşturmak için yapılan seçimler sonucunda belirlenen 5'i TÜROFED üyesi olan 9 turizmciyi kutlayarak başarılar diledi. Başkan Çorabatır, "Türkiye turizmine önemli katkılar sunması beklenen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TTGA) Yönetim Kurulu için yapılan seçimlerin sonuçlanması ile konaklama sektörünü temsil edecek 9 isim belirlendi. Girdikleri seçimle TTGA Yönetim Kurulu'na dahil olan ALTİD Başkanı Burhan Sili, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, KATİD Başkanı Murat Toktaş, BODER Başkanı Halil Özyurt ve ATİD Başkanı Birol Akman başta olmak üzere 9 konaklama sektörü temsilcisini kutluyorum. Turizmci olan ve turizmcilerin sorunlarını çok iyi bilen Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un bu girişimini Türkiye turizmi için çok değerli buluyoruz. 15 kişiden oluşan ve konaklama sektörünü 9 kişinin temsil edeceği TTGA Yönetim Kurulu, Türkiye turizmi için önemli bir misyon taşımaktadır. TTGA'nın profesyonel bir anlayışla Türkiye turizmini tek elden yürütülecek bir yapı ile tüm dünyaya tanıtacağına inancımız tamdır. Türkiye turizmine katkı sağlayacak her türlü girişimin güçlenmesine çabalayan TÜROFED, TTGA için de elinden gelen desteği verecektir. 15 kişiden oluşan TTGA Yönetim Kurulu'nda yer alacak 9 ismin konaklama sektöründen seçilmesi, konaklama sektörünün Türkiye turizmi için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu bilinçle hareket edecek 9 arkadaşımızın görev yapacakları süreçte konaklama sektörünü en doğru şekilde temsil ederek başarılı çalışmalara imza atacaklarına inanıyor, başarılar diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA