TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Gastronomi Turizmi Sadece Yemek Değil Bir Deneyim Yolculuğudur
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Gastronomi Turizmi Sadece Yemek Değil Bir Deneyim Yolculuğudur

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Gastronomi Turizmi Sadece Yemek Değil Bir Deneyim Yolculuğudur
02.01.2026 14:18
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, gastronomi turizminin sadece yemek değil, bir deneyim yolculuğu olduğunu belirtti. Gastronomi turizminin, malzemenin üretiminden sofraya gelene kadar olan sürecin tamamını kapsadığını ifade eden Bağlıkaya, Türkiye'nin UNESCO tescilli şehir sayısının artmasıyla küresel markalaşmanın hız kazanacağını söyledi. Gastronomi turizminin yerel kalkınma için kritik önem taşıdığını vurgulayan Bağlıkaya, Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini de paylaştı.

Gastronomi ile gastronomi turizminin karıştırılmaması gerektiğini belirten TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya; tarladaki üretimden pişirme sürecine kadar tüm aşamaların birer turizm ürünü olduğunu vurguladı. Türkiye'nin UNESCO tescilli şehir sayısının artmasıyla küresel markalaşmanın hız kazanacağını ifade eden Bağlıkaya, bu alanın yerel kalkınma için kritik önem taşıdığını kaydetti.

"Yemek Yemek Sürecin Sadece Son Aşamasıdır"

A Haber ekranlarında yayınlanan "Turizm Yüzyılı" programında konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, gastronomi turizminin "iyi bir yemek için seyahat etmekten" çok daha fazlasını ifade ettiğini belirtti. Gastronominin kadim bir kültür, gastronomi turizminin ise modern bir deneyim tasarımı olduğunu söyleyen Bağlıkaya, "Gastronomi turizmi; malzemenin üretiminden sofraya gelene kadar geçen hikâyenin tamamını kapsar. Yemeğin yenmesi aslında bu yolculuğun en son durağıdır." dedi.

UNESCO Tescili Küresel Marka Gücü Sağlıyor

Bağlıkaya, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmanın şehirler için Birleşmiş Milletler çatısı altında bir onay ve uluslararası marka değeri anlamına geldiğini hatırlattı. UNESCO tescilinin coğrafi işaretten daha geniş kapsamlı bir etkiye sahip olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini şu verilerle paylaştı:

Tescilli Şehirler: Afyonkarahisar, Hatay ve Gaziantep.

Tescil Bekleyen Şehirler: Adana, Balıkesir, Diyarbakır, Kayseri, Konya, Nevşehir, Tokat ve Erzurum.

Yerel Kalkınmanın Anahtarı: Gastronomi

Mutfak kültürünün doğru planlama ve tanıtımla turizmi çeşitlendireceğini belirten Bağlıkaya, yerel mirasın korunarak turizme kazandırılmasının yerel kalkınmaya doğrudan katkı sunduğunu ifade etti. Türkiye'nin tarihi mirasıyla şekillenen bu zenginliğin, profesyonel bir deneyim yolculuğuna dönüştürülmesi hedefleniyor.

