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TURUNÇGİLLERİN EN İRİSİ POMELO, EN KÜÇÜĞÜ KAMKAT - Son Dakika

TURUNÇGİLLERİN EN İRİSİ POMELO, EN KÜÇÜĞÜ KAMKAT

05.12.2021 12:12

TÜRKİYE'de üretimi 5 milyon tonu bulan turunçgiller arasına son yıllarda eklenen iki yeni tür, hem üretici hem de tüketicinin dikkatini çekmeye başladı.

TÜRKİYE'de üretimi 5 milyon tonu bulan turunçgiller arasına son yıllarda eklenen iki yeni tür, hem üretici hem de tüketicinin dikkatini çekmeye başladı. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü'nden (BATEM) Dr. Ertuğrul Turgutoğlu, turunçgil meyve türleri içinde, ağırlığı 1.25 kiloyu bulan pomelonun en iri, 10 gramlık kamkatın ise en küçük çeşit olduğunu açıkladı.

Türkiye'de portakal, limon, mandalina ve greyfurt çeşitlerini adlandırmak için kullanılan, turunçgiller olarak da bilinen narenciye çeşitleri arasında, son yıllarda iki çeşit daha görülmeye başlandı. Son yılların iki yeni popüler narenciye türü pomelo ve kamkat, görünümleriyle de ilgi görüyor. Bu iki yeni türü Türkiye'ye ilk getiren BATEM, Demircikara Mahallesi'ndeki koleksiyon bahçesinde pomelo ve kamkat üretimine başladı.

EN İRİ VE EN KÜÇÜĞÜ

BATEM turunçgil ıslahı ve yetiştirme çalışmalarından sorumlu Dr. Ertuğrul Turgutoğlu, Türkiye'de üretimine 1938'li yıllarda başlanan narenciye üretiminin bugün yıllık 5 milyon tonu bulduğunu belirterek, hem üreticiler hem de tüketicilerin farklı türlere yönelik taleplerinin arttığını söyledi. Dr. Turgutoğlu, turunçgillerde en iri meyvenin pomelo, en küçüğün ise kamkat olduğunu söyledi.

ŞADOK OLARAK DA BİLİNİYOR

İngilizcede 'şadok' olarak da adlandırılan pomelo meyvesinin çapının 25 santimetreyi bulabildiğini anlatan Dr. Turgutoğlu, "Ekşi, acımsı tadı nedeniyle tatlı greyfurt meyvesine benzer. Zaten greyfurt, portakal ile pomelonun doğal bir melezidir. Bununla birlikte pomelo, sadece greyfurt değil, bilinen portakalın da atalarından biri. Pomelo diğer turunçgillerin aksine asiditesi en az olan turunçgillerden biri. Kalın bir kabuğa sahip. Bu kabuğun altında yenilebilir, tatlı düşük asitli portakal şeklinde meyve dilimleri bulunmaktadır" dedi.

BİR TANESİ 1 KİLOYU GEÇEBİLİYOR

Güney Asya ve ABD'de sıkça yetiştirilen ve satılıp yenilen bir tür olduğunu kaydeden Dr. Ertuğrul Turgutoğlu, pomelonun az sulu ve birbirinden kolay ayrılabilen dilimleriyle, hoş bir aromaya sahip olduğunu dile getirdi. Pomelonun hem tüketim hem de üretimine yönelik taleplerde son yıllarda artış olduğunu anlatan Dr. Turgutoğlu, bir meyve ağırlığı 1- 1.25 kiloyu bulabilen pomeloyu özellikle şeker hastaları ve diyet yapanların tercih ettiğini açıkladı.

KAMKAT İSE EN KÜÇÜĞÜ

En küçük narenciye meyvesi kamkatın ağırlığının ise 10 gram civarında olduğunu dile getiren Dr. Turgutoğlu, kabuğu tatlı, içi ekşimsi kamkatın, 'altın portakal' olarak da adlandırıldığını söyledi. Kamkat üretiminin yaygınlaştığını ve 10 bin tonu aştığını aktaran Dr. Turgutoğlu, ticari üretimin yanısıra, hobi bahçeleri veya evlerde saksıda ciddi talep gördüğünü açıkladı.

100 GRAMDA 55 MG C VİTAMİNİ

İki türün de potasyum ve lif değerlerindeki yüksekliğin yanısıra 100 gramda 50-55 miligram C vitamini içerdiğine dikkat çeken Dr. Turgutoğlu, "Kamkat kabuğuyla tüketilebildiği için daha fazla lif alabiliyoruz. Bu yüzden diyetlerde çok tercih ediliyor. Ayrıca antioksidan özelliği de var. Kamkatın biçimi limon, tadı portakal, kokusu bergamotu andırır. Kamkat, narenciye türleri arasında soğuğa en dayanıklı türdür" dedi.

FİYATLARI DA YÜKSEK

Pomelo ve kamkatın hasat zamanının kasım-aralık ayları olduğuna işaret eden Dr. Turgutoğlu, "Kamkatın kilogram fiyatı 15-20 TL civarında. Pomelonun üretiminin çok düşük olması ve iriliği nedeniyle tane satışları 40-50 TL'yi bulabiliyor. BATEM olarak hem kamkat hem de pomelo fidan satışlarımız mevcut. Hobi amaçlı veya üretim amaçlı bahçe kurmak isteyenlere fidan temini yapabiliyoruz" diye konuştu.

TURUNÇGİLLERİN EN İRİSİ POMELO, EN KÜÇÜĞÜ KAMKAT
TURUNÇGİLLERİN EN İRİSİ POMELO, EN KÜÇÜĞÜ KAMKAT
TURUNÇGİLLERİN EN İRİSİ POMELO, EN KÜÇÜĞÜ KAMKAT
TURUNÇGİLLERİN EN İRİSİ POMELO, EN KÜÇÜĞÜ KAMKAT

Türk Lirası, Narenciye, Akdeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TURUNÇGİLLERİN EN İRİSİ POMELO, EN KÜÇÜĞÜ KAMKAT - Son Dakika


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SON DAKİKA: TURUNÇGİLLERİN EN İRİSİ POMELO, EN KÜÇÜĞÜ KAMKAT - Son Dakika
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