TUSAŞ Motor Sanayii'nde Stratejik Malzeme Seçimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

TUSAŞ Motor Sanayii'nde Stratejik Malzeme Seçimi

14.01.2026 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEI Genel Müdürü Akşit, malzeme seçiminde stratejik kararların önemine vurgu yaptı.

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, tasarımda ve malzeme seçiminde çok stratejik seçimler yapmak gerektiğini belirterek, "Motorumuz 3-5 kilo rakip motordan ağır oldu ama biz dünyada birden çok yerden tedarik edebileceğimiz malzemelerle topladık. Bundan dolayı da zamanı geldiğinde üretebiliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Akademi tarafından Milli Yetkinlik Hamlesi doğrultusunda düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nin ikincisi Sheraton Hotel'de başladı.

Akşit, "Değişime Yön Veren Liderler" oturumunda yaptığı konuşmada, değişimin çok hızlı yaşandığı bir dönemde olunduğunu belirterek, "Değişemediğimiz zaman oyunun dışında kalmamız artık birkaç asır veya birkaç 10 yıl almıyor, bu süre birkaç yıla kadar indi." diye konuştu.

Şirkette alınan kararlara ve üretilen vizyona ekibin katkı sunmasının çok önemli olduğunu aktaran Akşit, "Ekipteki kişilerin her birinin katkı sağlamasını sağlarsanız oluşturduğunuz vizyon ve strateji de çok yönlüdür." ifadesini kullandı.

Akşit, dünyada başarıya ulaşmak için çok yönlü risk yönetimi gerektiğine işaret ederek, tedarik ağındaki ekosistemin problemlerini de çözmek, hatta onları öngörmek zorunda kalındığını söyledi.

"Dengeleri seçerken çok dikkatli olmak gerekiyor"

Başarılı yöneticinin artık sadece Türkiye savunma sanayisini değil, dünyadaki politik şeyleri sürekli takip etmesi gerektiğini belirten Akşit, şunları kaydetti:

"Bu jeopolitik, tedarik zincirinizi veya tedarik zincirine giden yollarda kesintilere maruz bırakabiliyor. Geliştirdiğiniz ürünün hem üstün hem fiyat açısından rekabetçi olması lazım ama hepsini bir arada yapamayacağınız için denge gözeteceksiniz. Buradaki dengeleri seçerken çok dikkatli olmak gerekiyor. Geçen yılın son günlerinde 3 milyar dolara yakın bir satış bağlantısı gerçekleştirdik. Bunlar, müşterinin bizim o malı birkaç yıl içinde yüksek adetlerle kendisine istenilen kalitede verebileceğimizden emin olmasıyla gerçekleşiyor."

Akşit, bazı müşterilerle pazarlığın fiyat indiriminde diretmeleri sebebiyle yıl sonuna kaldığını aktararak, "Biz de vermemek için direttik, çünkü kalitemizden ve zamanında vereceğimizden eminler. Çok ucuz şeyle rekabet etmek istersek Uzak Doğu ülkelerinde çok ucuza bunu yaptırabiliyorlar. Müşterinin kalite algısı ve istediğimiz fiyatta satabilmek önemli." dedi.

"Motorumuzu birden çok yerden tedarik edebileceğimiz malzemelerle topladık"

Helikopter motorunda bazı stratejik parçaların malzeme seçimindeki karar süreçlerine değinen Akşit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada üreticisi tek kaynak olan malzemeleri seçmemeye özellikle karar verdik, ben de yönlendirdim. İmalat aşamasına geldiğimizde o ürünü, ham malzemeyi üreten devletle sizin devletiniz arasında bir sorun varsa, motoru güzel tasarladınız, diğer her şeyi de ürettiniz, o bir parça eksik olduğunda üretemiyorsunuz. Tasarımda, malzeme seçiminde çok stratejik seçimler yapmanız lazım. Motorumuz 3-5 kilo rakip motordan ağır oldu ama biz dünyada birden çok yerden tedarik edebileceğimiz malzemelerle topladık. Bundan dolayı da zamanı geldiğinde üretebiliyoruz."

Akşit, çalışanlarına makinadan birim zamanda daha iyi ürün çıkarmasını hedef olarak koyduklarını belirterek, kararların beraber alınmasının işin sahiplenilmesinde çok önemli olduğunu söyledi.

Genellikle yöneticilerin ekibini toplarken kendisini yerinden edebilecek çok güçlü kişileri ekibe almamaya çalıştığını aktaran Akşit, şunları kaydetti:

"Yıl sonu toplantılarında kendi ekibime de söylüyorum, 'Cücelerin omuzunda bir dev olmaktansa devlerin omuzunda bir cüce olun daha iyi'. Dev, güçlü, yetenekli, kabiliyetli insanları ekibe toplayın çünkü sonuç olarak devlet veya müşteri o işi oturup şahsi olarak sizin yaptığınızla ilgilenmiyor, kurumun o işi yapıp yapmadığıyla ilgileniyor. Güçlü insanlar kaliteli iş yaparlar, onun başarısı size de yazar."

Kaynak: AA

Teknoloji, Havacılık, Ekonomi, Üretim, TUSAŞ, TEI, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TUSAŞ Motor Sanayii'nde Stratejik Malzeme Seçimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü
Eskişehir’de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti Eskişehir'de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti
Rusya’dan Trump’ın İran tehditlerine net tavır Rusya'dan Trump'ın İran tehditlerine net tavır
Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi İfadeye gitmeyecekler Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi! İfadeye gitmeyecekler

17:02
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
16:52
’’Geldi İsmet, gitti kısmet’’ sözleri Meclis’te kavga çıkardı
''Geldi İsmet, gitti kısmet'' sözleri Meclis'te kavga çıkardı
16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
16:12
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 18:15:17. #7.11#
SON DAKİKA: TUSAŞ Motor Sanayii'nde Stratejik Malzeme Seçimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.