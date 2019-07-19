Son Dakika Haberleri: Tuşba ADEM, yeni binasında hizmet vermeye başladı
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Tuşba ADEM, yeni binasında hizmet vermeye başladı

33 dakika önce

Van'ın Tuşba Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM), yeni binasında hizmet vermeye başladı.

Tuşba ADEM, yeni binasında hizmet vermeye başladı, System.String[]
Van'ın Tuşba Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM), yeni binasında hizmet vermeye başladı.

Dikiş, nakış, kuaförlük, müzik, spor, okuma-yazma, kreş ve el sanatları branşlarında eğitime başlayan ADEM'de, 8 eğitmen görev yapıyor. Kurs ve atölyeler için gerekli malzemeler ise SYDV tarafından karşılanıyor. Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, ADEM'in yeni binasında hizmet vermesi dolayısıyla düzenlenen törene katılarak, "Bu kurslarda eğitim gören kadınlarımız hem hobilerini geliştirmekte hem de ailelerine maddi katkı sağlıyorlar. Bugün burada birçok branşta kurslarımızın bulunduğu yeri açacağız. Kursiyerlerimize başarılar dilerim. Bu tür çalışmalara desteklerimiz tamdır" dedi.

Törene; İlçe Emniyet Müdürü Mesut Eyigün, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eyüp Kalkan, İlçe Yazı İşleri Müdürü Cihan Güzel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ubeydullah Arvas, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı. - VAN
Tuşba, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:44 Kaynak: İHA
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