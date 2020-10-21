Tuşba Belediyesi yeni hizmet binası açılıyor - Son Dakika

Tuşba Belediyesi yeni hizmet binası açılıyor

21.10.2020 12:17
Tuşba Belediyesi yeni hizmet binası açılıyor, System.String[]

Van'ın Tuşba Belediyesi hizmet binası hizmete açılıyor.

Van'ın Tuşba Belediyesi hizmet binası hizmete açılıyor.

Belediye Başkanı Salih Akman, gazetecilere yaptığı açıklamada, binanın 12 bin 370 metrekare alana inşa edildiğini söyledi.

Son teknolojiyle donatılan 6 katlı binada hizmet birimleri, çalışma ofisleri, meclis salonu, yemekhane, mescit ve sığınak bölümlerin yer aldığını belirten Akman, şunları kaydetti:

"Isıtma ve iklimlendirme sistemi son teknolojiye göre tasarlandı. Dolayısıyla bölgemizdeki hava şartları nedeniyle tüm dış etkenlere karşı ısıtma ve yalıtım sistemi kullanılmıştır. 20 dönümlük peyzaj alanına sahip binamızın alanı Tuşba'nın ilk kent meydanı olma özelliğine sahip. Selçuklu mimarisinden esinlenerek tasarlanmış binamız, Van'ın ilk Selçuklu mimarisiyle yapılmış kurumu oldu."

Akman, binanın açılışının 31 Ekimde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından yapılacağını ifade etti.

Salih Akman, Mescit, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tuşba Belediyesi yeni hizmet binası açılıyor - Son Dakika


Son Dakika

Azerbaycan askerleri Zengilan'ın 27 yıl sonra işgalden kurtarılmasını zafer nidalarıyla kutladı 130 bin TL'lik altınlarını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdular! Hayırsever vatandaş imdatlarına yetişti Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu TOGG'dan yerli otomobilin fabrikasının inşaatıyla ilgili paylaşım: Çalışmalar hızla devam ediyor Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Böyle taktik görülmedi! Gelin ve damadı düğünlerinde sahte altınla dolandırdı Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi
Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek         
12:03
Uğurcan Çakır'dan transfer itirafı: Gelen teklifler yüzünden kafam karıştı Uğurcan Çakır'dan transfer itirafı: Gelen teklifler yüzünden kafam karıştı         
11:33
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini 20 milyon euroya çıkardı Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini 20 milyon euroya çıkardı         
11:23
Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı         
11:11
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483,7 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483,7 liradan işlem görüyor         
11:07
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Okulların çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor Okulların çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor         
10:27
Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar         
10:13
Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim         
09:57
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü         
09:20
Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp         
09:17
Kara yolunda antrenman yapan milli atlet İbrahim Karateker'e otomobil çarptı Kara yolunda antrenman yapan milli atlet İbrahim Karateker'e otomobil çarptı         
09:15
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak         
08:50
Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor         
08:02
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 12:28:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuşba Belediyesi yeni hizmet binası açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei