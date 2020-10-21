Tuşba Belediyesi yeni hizmet binası açılıyor - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediyesi hizmet binası hizmete açılıyor.

Belediye Başkanı Salih Akman, gazetecilere yaptığı açıklamada, binanın 12 bin 370 metrekare alana inşa edildiğini söyledi.

Son teknolojiyle donatılan 6 katlı binada hizmet birimleri, çalışma ofisleri, meclis salonu, yemekhane, mescit ve sığınak bölümlerin yer aldığını belirten Akman, şunları kaydetti:

"Isıtma ve iklimlendirme sistemi son teknolojiye göre tasarlandı. Dolayısıyla bölgemizdeki hava şartları nedeniyle tüm dış etkenlere karşı ısıtma ve yalıtım sistemi kullanılmıştır. 20 dönümlük peyzaj alanına sahip binamızın alanı Tuşba'nın ilk kent meydanı olma özelliğine sahip. Selçuklu mimarisinden esinlenerek tasarlanmış binamız, Van'ın ilk Selçuklu mimarisiyle yapılmış kurumu oldu."

Akman, binanın açılışının 31 Ekimde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından yapılacağını ifade etti.