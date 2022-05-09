Tuşba Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımı - Son Dakika
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Tuşba Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımı

09.05.2022 10:59
Tuşba Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımı

Van'ın Tuşba Belediyesi, ihtiyaç sahibi çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımında bulundu.

Van'ın Tuşba Belediyesi, ihtiyaç sahibi çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çölyak hastalarına glütensiz un ve diğer ürünlerden oluşan gıda kolilerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Ekipler, glütensiz ürünlerden oluşan gıda kolilerini çölyak hastalarının evlerine teslim etti.

Hastaları evlerinde ziyaret eden Belediye Başkanı Salih Akman, çölyak hastalarının özel beslenmeleri gerektirdiğini söyledi.

Çölyak hastalarının her ürünü tüketemediğini belirten Akman, "Ekiplerimiz çölyak hastaların tüketebileceği başta glütensiz un olmak üzere, glüten içermeyen ve özenle hazırlanan gıda paketlerini hastaların evlerine götürülerek teslim ediyor." dedi.

Çölyak hastaları da yapılan yardımdan dolayı Akman'a ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

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Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tuşba Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımı - Son Dakika


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