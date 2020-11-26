Tuşba Belediyesinden 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' etkinliği - Son Dakika

Tuşba Belediyesinden 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' etkinliği

26.11.2020 10:24
Tuşba Belediyesinden 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' etkinliği, System.String[]

Van'ın Tuşba Belediyesi ile Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' etkinliği kapsamında düzenlenen 'Kadına Şiddete Hayır Temalı Ödüllü Afiş Yarışması'nda dereceye girenlerin ödülleri verildi.

Van'ın Tuşba Belediyesi ile Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' etkinliği kapsamında düzenlenen 'Kadına Şiddete Hayır Temalı Ödüllü Afiş Yarışması'nda dereceye girenlerin ödülleri verildi.

Etkinliğe Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Selver Gündüz ile yönetim kurulu üyeleri, Tuşba Belediyesi meclis üyeleri, Tuşba Belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. "Gönül isterdi ki bizler burada sanat, edebiyat ya da daha güzel bir etkinlik için toplanmış olsaydık" diyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Gönül isterdi ki bizler burada sanat, edebiyat ya da daha güzel bir etkinlik için toplanmış olsaydık. Ama maalesef ki dünyanın hemen her bölgesinde; sınır, millet, din ve sınıf farkı gözetmeksizin yaşanan ve son bulması için çaba sarf edilen kadına yönelik şiddet her yaştan, her öğrenim düzeyinden, her gelir düzeyinden, bekar, boşanmış, evli kadınların maalesef acı bir gerçeğidir ve bizim de kanayan yaramızdır. Dünyada her üç kadından biri hayatının bir döneminde şiddete maruz kalmaktadır. İşte bu sebeplerden dolayı Birleşmiş Milletler bugünü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak kabul etmiştir" dedi.

"Hiçbir şekilde kadına yönelik şiddetin gerekçesi olamaz"

Başkan Akman, hiçbir şekilde kadına yönelik şiddetin gerekçesi olmadığını ifade ederek, "Dünyanın birçok yükünü omuzlayan, aileleri için, ülkelerinin geleceği için alın teri döken kadınlarımız, toplumumuzun mimarlarıdır. Onlara yapılan her türlü şiddet, insanlığa yapılmış en büyük ihanettir. Kadına yönelik her türlü şiddet hem insan hakları ihlali hem de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en acımasız halidir. Kadın annedir, eştir, kardeştir, evlattır. Sevdikleri için her zorluğu göğüsleyendir. En zor zamanlar da, her an yardıma koşan, seven, kucaklayandır. Sevgili Peygamberimizin, 'Cennet annelerin ayakları altındadır' sözünü bir slogan olarak değil, vazgeçilmez yaşam tarzı olarak benimsersek, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde çok önemli bir adım atmış oluruz. Kadınlarımızın, yani geleceği şekillendiren insanların daha adil, huzurlu, güvenli ve barışçıl bir dünyada yaşayabilmesi için, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle biz toplum olarak bir arada olmalıyız, bu şiddeti elbirliği ile bertaraf etmeliyiz. Bu vesileyle ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramaması, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmemesi temennisi ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün mutlu bireyler, mutlu aileler ve daha mutlu bir toplum için dayanışma vesilesi olmasını diliyor hepinizi saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Bu işi temelde çözmek gerektiğini dile getiren Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu da, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü farkındalık oluşturma etkinlikleri yapılırken biz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak belediyemizden destek istedik. Bu konuyu bir yarışma haline getirerek konunun toplum nezdindeki farkındalığını ve bilinme düzeyini artırmak için etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinlikte başkanımız bize destek oldu. Kendilerine teşekkür ederim. Son yıllarda özellikle istemediğimiz şekilde kadınlara yönelik şiddet görüntü ve manzaraları ile karşılaşıyoruz. Bugün 25 Kasım günü farkındalığı artırma ile ilgili bunu çözmeye yönelik, engel olmaya yönelik bir takım çalışmalar yapılıyor ama biz şunu istiyoruz ve düşünüyoruz, bu işi temelde çözmek lazım. Kadına yönelik şiddetin bir hastalık olduğunu düşünüyorum. Bu işi de çözmek için temele inmemiz lazım, insanların psikolojik sosyolojik olarak temelden yetiştirmemiz lazım. Bu şekilde şiddetin engellenmesini önleyebiliriz. Eğitim sistemimize bunu alacağız, çocuklarımıza daha 1. sınıftan itibaren karşıdaki insanın insan olduğunu, değerli olduğunu hissettirecek. Biz aile yapımızı koruyacağız, çünkü maalesef biz son yıllarda şunu da biliyoruz ki aile içi şiddetin yaşandığı olayların genelde bozulan ailelerde ortaya çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla aile kurumunu güçlü tutmamız lazım, aile bireylerini bir arada tutmamız lazım. Yüce dinimizin ve kültürümüzün prensiplerini toplumumuzda ve çocuklarımıza benimsetmemiz lazım. Çocuklarımızı daha aile içerisinde iken okulun başlangıcında iken iyi eğitmemiz lazım. Kadınların insan olduğunu, kıymetli olduğunu Peygamber Efendimizin dediği gibi 'cennetin annelerin ayakları altında' olduğu bilincini vererek eğitimi baştan vermemiz lazım" şeklinde konuştu.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ise "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü farkındalık oluşturmak için buradayız. İnşallah bu son olur kadına karşı şiddet son bulur. Kadınlar bize Allah'ın emanetidir. Bu etkinlikler yalnızca bir gün de kalıyor. Bu da doğru bir şey değil. Kadınlar mutsuz olunca çocuklar mutsuz oluyor, aile mutsuz oluyor, herkes mutsuz oluyor. Kadınlar mutlu olunca da herkes mutlu oluyor" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, ödüllerin verilmesi ve dışarıda temsili 'Kadına Karşı Şiddette Hayır' yazılı balonların havaya bırakılmasıyla son buldu. - VAN

Tuşba Belediyesinden 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' etkinliği
Tuşba Belediyesinden 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' etkinliği
Tuşba Belediyesinden 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' etkinliği
Tuşba Belediyesinden 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' etkinliği
Tuşba Belediyesinden 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' etkinliği
Tuşba Belediyesinden 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' etkinliği
Tuşba Belediyesinden 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' etkinliği

Şiddet, Kasım, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuşba Belediyesinden 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' etkinliği - Son Dakika


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