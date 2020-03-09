Tuşba'da Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tuşba'da Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Tuşba'da Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

6 saat önce

Van'ın Tuşba ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından etkinlik düzenlendi.

Tuşba'da Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi, System.String[]

Van'ın Tuşba ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından etkinlik düzenlendi.


Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde düzenlenen etkinlikte konuşan Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa, kadınlar ile bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.


Kadınların eğitimli, bilgili ve bilinçli olmasının sağlıklı bir toplumun ön şartı olduğunu belirten Arpa, "Zira kadınlar özelde ailenin genelde ise toplumun temelini oluşturmaktadır. Kadınların yaşamın her alanında eşit koşullarda yer alması çağdaş dünyanın olmazsa olmazıdır. Kadınlarımızın mevcut haklarının korunması temennisi ile başta şehit, gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.


Kaymakam Arpa, etkinliğe katılan 270 kadın kursiyere karanfil dağıttı.


Programa Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın eşi Aygül Akman, ADEM eğiticileri ve kursiyerler katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:42 Kaynak: AA
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