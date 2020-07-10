"TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" 2020 ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

"TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" 2020 ödülleri sahiplerini buldu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Kovid-19 hepimizi önümüzdeki yüzyılı şekillendirecek değişimlerin yaşandığı bir bilinmezliğe itti.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Kovid-19 hepimizi önümüzdeki yüzyılı şekillendirecek değişimlerin yaşandığı bir bilinmezliğe itti. Şirketler olarak iş yapış şekillerimizi yeniden gözden geçirdiğimiz ve adeta bir dijital dönüşüm ve inovasyon sınavından geçtiğimiz bu dönemde, girişimciler ile kurulan iş birliklerinin önemi arttı." ifadelerini kullandı.

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Türkiye genelinde yenilikçi bakış açısını yaygınlaştırmak ve girişimcilik dönüşümünü tetiklemek amacıyla 2011'den bu yana düzenlenen "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" Girişimcilik Programı'nın 2020 ödülleri online düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Türkiye'nin 80 ili ve 183 üniversitesinden başvuru alan program ödüllerinin jüri üyeliğini TÜSİAD Başkanlar Konseyi Üyesi ve Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı İrem Oral Kayacık, Turcas Petrol AŞ ve Olmuksan International Paper Yönetim Kurulu Üyesi Lale Ergin ve UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen üstlendi.

TÜSİAD jürisinin yanı sıra girişimcilik ekosistemi paydaşlarından oluşan 26 kişilik ön jüri ağının katıldığı oylama sonucu, "Algae Biodiesel", "E-Playout", "FluAI", "Plastic Move" ve "Wastespresso" girişimleri törende sahne aldı.

Dünyanın yükselen trendi e- spor üzerine, Türkiy"de spor sektörü ve oyuncularının buluşmaya yeri olmaya aday bir platform tasarlayan "E-Playout" birincilik, atık su ve baca gazlarını mikroalgler yardımıyla arıtarak karbon nötr biyodizel üreten "Algae Biodiesel" ikincilik, kahve atıklarından doğada 60 günde çözünebilen tek kullanımlık plastikler üreten "Wastespresso" da üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski törendeki konuşmasında, TÜSİAD'ın girişimciliğe verdiği önem ve bu alandaki çalışmalarından bahsetti.

Kovid-19'un herkesi önümüzdeki yüzyılı şekillendirecek değişimlerin yaşandığı bir bilinmezliğe ittiğini belirten Kaslowski, şunları kaydetti:

"Bu süreci iş dünyası açısından değerlendirdiğimizde işlerin geleceği konusunu ele alırken en beklenmeyen aykırı senaryoları bile dikkate almamız gerektiğini anladık. Şirketler olarak iş yapış şekillerimizi yeniden gözden geçirdiğimiz ve adeta bir dijital dönüşüm ve inovasyon sınavından geçtiğimiz bu dönemde, girişimciler ile kurulan iş birliklerinin önemi arttı.

Çokça kez gündeme getirdiğimiz startup - büyük şirket iş birliklerinin desteklenmesinin ülke ekonomisi ve istihdam açısından kritik önem taşıdığını bu sayede tecrübe ettik. Bu dönemin bir başka önemli gelişmesi ise girişimcilik ekosistemimiz ilk unicornu'nu çıkarması oldu. Birçok girişimciye büyük başarıların yılmadan denemeye devam edenler tarafından gerçekleştirildiğini ve bahane üretmenin hayattaki en büyük düşman olduğunu gösterdi."

Ödül töreninde ayrıca, TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!'ın 2020 girişimcileri arasında en çok öğrencisi bulunan İstanbul Üniversitesi'ne "TÜSİAD Girişimcilik Bayrağı" verilirken, şubat ayından bu yana TÜSİAD rehberleri ile çalışarak şirketleşme sürecine gelen 2020 yarı finalistlerinin projelerini tanıttıkları bir proje pazarı da düzenlendi.

Program kapsamında birinci 75 bin TL, ikinci 50 bin TL, üçüncü 25 bin TL'lik para ödülü ile desteklendi.

Simone Kaslowski, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:19 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!' 2020 ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika Ekonomi
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