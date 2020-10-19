TÜSİAD'dan "Yeşil ve Sürdürülebilir Üretim İçin Dijital Uygulamalar" webinarı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri kapsamında yarın "Yeşil ve Sürdürülebilir Üretim İçin Dijital Uygulamalar" webinarı düzenleyecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD Sanayi Politikaları Yuvarlak Masası bünyesinde 2017'den bu yana gerçekleştirilen Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri'nin 9'uncu etkinliği yarın gerçekleştirilecek.

"Yeşil ve Sürdürülebilir Üretim İçin Dijital Uygulamalar" başlıklı webinar, son dönemde gerek ulusal gerekse AB başta olmak üzere küresel düzeydeki politikaların şekillenmesinde önemli rol oynayan sürdürülebilir ve yeşil üretim konusunu dijital çözümler perspektifinden ele alacak.

Etkinliğin açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Bahadır Balkır yapacak.

Açılış konuşmasının ardından TÜSİAD Yeni Nesil Sanayi Çalışma Grubu Başkanı Oğuzhan Öztürk, "Yeşil ve Sürdürülebilir Üretim İçin Dijital Uygulamalar" başlıklı bir sunum gerçekleştirecek.

Etkinlik, "Yeşil ve Sürdürülebilir Üretim için Dijital Kullanım Senaryoları" paneli ile devam edecek. TÜSİAD Yeni Nesil Sanayi Çalışma Grubu Başkanı Oğuzhan Öztürk'ün moderasyonunda ilerleyecek panelin katılımcıları Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Organik Kimya COO'su Tansel Özyönüm, Qualist Genel Müdürü Gökay Turanlıoğlu, Arçelik Global Enerji Yöneticisi Ömer Ünal olacak.