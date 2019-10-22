Son Dakika Haberleri: Tutuklanan eski HDP'li Belediye Başkanına kelepçe takıldığı iddiası (2)
Son Dakika Güncel Tutuklanan eski HDP'li Belediye Başkanına kelepçe takıldığı iddiası (2)

Tutuklanan eski HDP'li Belediye Başkanına kelepçe takıldığı iddiası (2)

1 saat önce

Diyarbakır Valiliğince, terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya kelepçe takıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Diyarbakır Valiliğince, terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya kelepçe takıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı ile ilgili sosyal medyada bazı asılsız paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde Mızraklı'ya "kelepçe takılarak işlem yapıldığı" şeklinde iddiaların yer aldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Valiliğimizce kamuoyunun bilgisine sunulan görüntülerde görüleceği gibi, Adnan Selçuk Mızraklı'ya, gözaltına alınma sürecinin başından itibaren hiçbir şekilde kelepçe takılması söz konusu değildir. Bahse konu iddialar güvenlik kuvvetlerimize ve devletimize yönelik olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialardır."

Açıklamada, vatandaşlardan bu tür gerçek dışı iddialara itibar etmemeleri istendi.

Tutuklanan eski HDP'li Belediye Başkanına kelepçe takıldığı iddiası (2)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Mızraklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:02 Kaynak: AA
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