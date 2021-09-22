Tutuklandığını duyan sanık mahkeme salonunun penceresinden atladı - Son Dakika

Tutuklandığını duyan sanık mahkeme salonunun penceresinden atladı

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı Mersin'deki duruşmada hakkında tutuklama kararı verilen sanık, Ankara Adliyesi'nin 2. katındaki salonunun penceresinden atladı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı Mersin'deki duruşmada hakkında tutuklama kararı verilen sanık, Ankara Adliyesi'nin 2. katındaki salonunun penceresinden atladı. Alınan bilgiye göre, Serdar P, yaralama suçundan yargılandığı Mersin'de görülen duruşmaya SEGBİS ile Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi salonundan bağlandı. Serdar P, duruşma sonunda hakimin tutuklama kararını okuduğu sırada 2. kattaki salonun açık penceresinden atladı. Adliyenin C kapsının yanındaki zemine düşen sanık, ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Serdar P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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