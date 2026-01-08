Tutuklu belediye başkanı Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Tutuklu belediye başkanı Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı

Tutuklu belediye başkanı Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı
08.01.2026 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen ve cezaevinde 25 kilo kaybettiği belirtilen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye sevk edildi. Çalık'ın eşi, doktorların kitleyi tamamen almak istediğini ancak işlemin yüksek risk taşıdığını belirtti.

Lenfoma şüphesiyle daha önce ameliyat edilen ve cezaevinde bulunduğu süre boyunca yaklaşık 25 kilo kaybettiği belirtilen görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yeniden hastaneye sevk edildi. Çalık, sağlık sorunları nedeniyle İzmir Karabağlar'daki Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Doktorların değerlendirmeleri sürüyor.

Çalık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 23 Mart 2025'te tutuklandıktan sonra cezaevindeki sağlık sorunları nedeniyle daha önce lenfoma şüphesiyle ameliyat edilmiş; anjiyo ve iki kemik biyopsisi geçirmişti.

RİSKLİ CERRAHİ MÜDAHALE GÜNDEMDE

Çalık'ın eşi Zehra Çalık, bazı biyopsi sonuçlarının yeterli olmadığını ve doktorların kitleyi tamamen almak istediğini söyledi. Bununla birlikte, işlemin şah damarına yakın bir bölgede yapılması nedeniyle yüksek risk taşıdığına işaret ettiğini belirtti. Eşi, alınacak kararı beklediklerini ifade etti.

Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin çeşitli raporlar ve tartışmalar sürerken, sürecin nasıl işleyeceği doktor değerlendirmelerine bağlı olarak netleşecek.

Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü, Ameliyat, Gündem, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tutuklu belediye başkanı Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    kanser hastası bir insan cezaevinde bekletilir mi 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mamdani’nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur’an halkın ziyaretine açıldı Mamdani'nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur'an halkın ziyaretine açıldı
Okul bahçesi kan gölüne döndü Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar Okul bahçesi kan gölüne döndü! Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar
Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
Mert Günok’tan duygusal veda Mert Günok'tan duygusal veda
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

20:01
Beşiktaş’ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
19:28
Fenerbahçe’ye Szymanski’den talih kuşu
Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
18:36
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 20:44:54. #7.11#
SON DAKİKA: Tutuklu belediye başkanı Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.