Tutuklu belediye başkanı Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı

Lenfoma şüphesiyle daha önce ameliyat edilen ve cezaevinde bulunduğu süre boyunca yaklaşık 25 kilo kaybettiği belirtilen görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yeniden hastaneye sevk edildi. Çalık, sağlık sorunları nedeniyle İzmir Karabağlar'daki Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Doktorların değerlendirmeleri sürüyor.

Çalık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 23 Mart 2025'te tutuklandıktan sonra cezaevindeki sağlık sorunları nedeniyle daha önce lenfoma şüphesiyle ameliyat edilmiş; anjiyo ve iki kemik biyopsisi geçirmişti.

RİSKLİ CERRAHİ MÜDAHALE GÜNDEMDE

Çalık'ın eşi Zehra Çalık, bazı biyopsi sonuçlarının yeterli olmadığını ve doktorların kitleyi tamamen almak istediğini söyledi. Bununla birlikte, işlemin şah damarına yakın bir bölgede yapılması nedeniyle yüksek risk taşıdığına işaret ettiğini belirtti. Eşi, alınacak kararı beklediklerini ifade etti.

Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin çeşitli raporlar ve tartışmalar sürerken, sürecin nasıl işleyeceği doktor değerlendirmelerine bağlı olarak netleşecek.