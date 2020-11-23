Tutuşan halıları dışarı atarak evini yanmaktan kurtardı - Son Dakika

Tutuşan halıları dışarı atarak evini yanmaktan kurtardı

Karabük'te bacadan doğru çıkan yangında tutuşan halıları dışarı atan ev sahibi evini yanmaktan kurtarırken, elinde yanıklar oluştu.

Karabük'te bacadan doğru çıkan yangında tutuşan halıları dışarı atan ev sahibi evini yanmaktan kurtarırken, elinde yanıklar oluştu. Edinilen bilgiye göre olay Yenimahalle Mahallesi Irmak Sokak'ta Bahri Arıca'ya ait evde baca yangını çıktı. Alevlerin halıları sardığını gören Arıca yangınının daha fazla büyümemesi için sobanın çevresinde bulunan halıları pencereden atmaya çalıştı. Evini yanmaktan kurtaran Arıca'nın elinde yanıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu. - KARABÜK

Son Dakika

Ve korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında her yer kırmızıya boyandı

Barcelona, Messi ve De Jong'u dinlenmeleri için Dinamo Kiev maçının kadrosuna almadı

Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada

Erciyes Üniversitesi'nin koronavirüs aşı adayının ilk doz uygulamasında hiçbir yan etki görülmedi

Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın

Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı

Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar

El bombasıyla öldürülmek istenen kadın konuştu: Kocam daha önce de arabayı yaktı, evi kurşunladı