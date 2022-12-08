Tuvalet ihtiyacı için ayrılan yaşlı kadın ormanda kayboldu! Kilometrelerce uzaklıkta bulundu - Son Dakika
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Tuvalet ihtiyacı için ayrılan yaşlı kadın ormanda kayboldu! Kilometrelerce uzaklıkta bulundu

08.12.2022 23:46
Tuvalet ihtiyacı için ayrılan yaşlı kadın ormanda kayboldu! Kilometrelerce uzaklıkta bulundu

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çalışan oğlunun yanından tuvalet ihtiyacını karşılamak için ayrılıp ormanlık alanda kaybolan yaşlı kadın; jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kaybolduğu konumdan 4 kilometre ötede bulundu.

Karabük'te Şerife T. (69) isimli yaşlı kadın, yenilenebilir enerji işiyle ilgilenen oğlunun yanından tuvalet ihtiyacını karşılamak için ayrıldı.

EKİPLER TEYAKKUZA GEÇTİ

Bir süre sonra kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının oğlu, arkadaşlarıyla annesini aramaya başlarken jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinden yardım istedi.

Bir garip olay! Tuvalet ihtiyacı için ormana giden kadın kilometrelerce uzalıkta bulundu

4 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Olay yerine sevk edilen ekiplerin 4 saatlik arama çalışmasının ardından yaşlı kadını yaklaşık 4 kilometrelik uzaklıkta yer alan kum ocağı mevkiinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Bir garip olay! Tuvalet ihtiyacı için ormana giden kadın kilometrelerce uzalıkta bulundu
Kaynak: İHA
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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Jandarma, Karabük, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuvalet ihtiyacı için ayrılan yaşlı kadın ormanda kayboldu! Kilometrelerce uzaklıkta bulundu - Son Dakika

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