Olay yerine sevk edilen ekiplerin 4 saatlik arama çalışmasının ardından yaşlı kadını yaklaşık 4 kilometrelik uzaklıkta yer alan kum ocağı mevkiinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Tuvalet ihtiyacı için ayrılan yaşlı kadın ormanda kayboldu! Kilometrelerce uzaklıkta bulundu - Son Dakika

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