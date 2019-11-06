TÜYAP'ta onur ödülleri dağıtıldı

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törende bu yıl fuarın "Onur Yazarı Ödülü" yazar Adnan Özyalçıner'e, TÜYAP Yönetim Kurulu Başkan Bülent Ünal tarafından verildi.



Bu yıl "Faust" temasıyla sanatseverlerle buluşan "ARTİST 2019 - 29. İstanbul Sanat Fuarı"nın "Sanatçı Onur Ödülü" ise Mevlut Akyıldız'a TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan tarafından takdim edildi.



Törende ayrıca İstanbul Kültür Üniversitesine (İKÜ) değer görülen "Sanatsever Kurum Onur Ödülü", İKÜ Kurucu Onursal Başkanı Fahamettin Akıngüç'e Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci tarafından verildi.



"Edebiyatımızda 50 Kuşağı" ana temasıyla bu yıl ziyaretçilerini ağırlayan fuar, 10 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.



Yurt içinden ve yurt dışından 800'ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarda, panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinlikleriyle imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşacak.