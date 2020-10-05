Tuz mağarası sporcuların kondisyonunu arttırdı - Son Dakika

Tuz mağarası sporcuların kondisyonunu arttırdı

- Tuz Mağarası sporcuların kondisyonunu arttırdı Milli boksörlerin Tuz Mağarasındaki antrenmanları sonuç verdi Türkiye Boks Milli Takımının Çankırı'da bulunan Tuz Mağarası'nda yaptığı antrenmanlar olumlu sonuç vermeye başladı.

- Tuz Mağarası sporcuların kondisyonunu arttırdı

Milli boksörlerin Tuz Mağarasındaki antrenmanları sonuç verdi

ÇANKIRI - Türkiye Boks Milli Takımının Çankırı'da bulunan Tuz Mağarası'nda yaptığı antrenmanlar olumlu sonuç vermeye başladı.

Çankırı'da kamplarını sürdüren Türkiye Boks Milli Takım sporcuları antrenmanlarının bir kısmını gelişmelerini gözlemlemek için Tuz Mağarasında yapmaya başladı. Yapılan antrenmanlar sonrasında yapılan testlerde mağarada yapılan antrenmanların olumlu etkilerinin olduğu tespit edildi.

Yaklaşık 10 gündür sporcuların Tuz Mağarasında antrenmanlarını sürdürdüklerini kaydeden Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu, "Sporcularımıza bazı ölçümler yaptık. Ön test olarak yaptık. Bu ön testin sonrasında yüksek yoğunluklu antrenmanlar yaptık. Bu yüksek yoğunluktaki antrenmanların amacı Tuz Mağarasının holotropik etkisinin en yüksek şekilde hissedilmesi amacıyla yapıldı. Bu sporcular içeride hem direnç hem de dayanıklılık antrenmanları yaptılar. Karşılığında da bir son testimiz oldu. İki test arasındaki farka bakarak sporcuların gelişimlerini gözlemlemeye çalıştık. Bazı parametrelerimiz vardı bunlardan bir tanesi dayanıklılık parametresi. Diğer parametrelerde kuvvet ve denge tarzında parametrelerdi. Dayanıklılık anlamında özellikle baskın olarak çalışmanın en dominant testi olarak dayanıklılıkta belirli bir noktada gelişme gözlemledik. Ama 9 günde yüksek yoğunlukta antrenmanda elde ettiğimiz yüzde 2'lik yüzde 4'lük bir etki olduğunu görüyoruz. Eğer kamp dönemi uzasaydı bu etkinin daha fazla olacağını düşünüyoruz. Özellikle kuvvet ve denge değerlerinde de bazı gelişmeler oldu" dedi.

"Tuz Mağarası sporcuların aerobik kapasite geliştirmesinde etkili"

Deliceoğlu, "Mağaranın etkisinden ziyade yapılan direnç egzersizlerine bağlantılı olarak düşünebiliriz. Ama dayanıklılık kan kalp atım hızı dediğimiz kavramlarda da gelişmeler gözlemledik. Tuz Mağarası boksörlerin müsabakayı yüksek yoğunluklu geçiren sporcularda etkili olduğu gözlemleniyor. Ama istatiksel sonuçlara yine bakılacaktır. Ortalamalara bakarak ikisi arasında kıyaslama yaptığımız zaman Tuz Mağarası sporcuların aerobik kapasite geliştirmesinde etkilidir diyebiliriz. Bu çalışmanın özellikle Çankırı iline kazandırmayla ilgili bilimsel bir yayına dönüştürülmesiyle ilgili bir düşünce var. Bununla ilgili etik kurulu raporu alınıyor. Bu etik kurulu raporu sondasında sporcuların özellikle izinleri de alındı. Eğer yapabilirsek bilimsel bir yayına dönüştürmek istiyoruz. Bu bilimsel yayında insanların okumasını ve yurt dışındaki performans sporuyla ilgilenen bilim insanlarının böyle bir yer olduğunu, böyle bir etki oluşturabileceğini ispatlamaya çalışıyoruz. Onun için de bilimsel bir yayına dönüştürmek istiyoruz. Bu da Çankırı'ya çok yüksek bir oranda spor turizmi kazandıracağını düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Tahminimizin üzerinde verim aldığımızı düşünüyorum"

Boks Milli Takım Başantrenörü Seyfullah Dumlupınar ise, "Yaklaşık 10 gündür Çankırı Tuz mağarasında yoğunluk antrenmanları yapıyorduk. Amacımız Tuz Mağarasındaki havanın ve iyotun sporculara performans yönünden katkısını bilimsel olarak kanıtlamaktı. Bugünkü yapılan testlerin sonuçlarında 10 günlük yapılan antrenmanların sonunda sporcularda bazı sporcularda yüzde 5, 7, 10, 15 gibi oranda performanslarında artış gördük ve bu çok sevindirici bir olay. Neticesinde burada yapmış olduğumuz antrenman çok kısa bir süre ama kısa sürede bile yüzdeli olarak verim almamız bizi gerçekten memnun etti. Üniversiteden hocalarla görüştük, Gökhan hocamla. O da kısa sürede bu kadar sporculara verim açısını ben de pek tahmin etmiyordum ama tahminimizin üzerinde verim aldığımızı düşünüyorum. Ben inanıyorum ki bundan sonraki dönemlerde Tuz Mağarasında oluşturulacak spor ortamıyla spora katkısının ve sporculara çok katkı sağlayacak aynı zamanda eğer bu katkıyı dünyaya ispatlarsak spor turizmi açısından Çankırı Tuz Mağarasının çok gündeme geleceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Tuz Mağarasının sporculara etkisini ortaya koymak istedik"

Tuz Mağarasının sportif anlamda da değerlendirmek istediklerini vurgulayan İl Gençlik ve Spor Müdürü Sadık Ak ise şunları dile getirdi:

"Yetkili makamlarımızla bu konuyu zaman zaman paylaştık. Onlardan aldığımız güçle Tuz Mağarasının sporculara ne gibi katkısı var diye bunu bilimsel olarak ortaya koymak istedik. Boks Milli Takımımızın Çankırı'da kamp yapmış olması bu süreci de hızlandırdı. Bu testleri kamp yapan milli takım sporcularına testler yaparak performans çalışmalarını kamp faaliyetlerini Tuz Mağaramızda gerçekleştirerek testler alarak bunu bilimsel olarak kanıtlamak istedik. Gerekli alt yapıyı hazırlayarak çalışmalara başladık. Tuz Mağarasında antrenmanlar bugün bitti. Bugün açıklanan sonuçlara baktığımızda Tuz Mağarasının sporcularımızın performansına önemli bir katkı sağladığını gördük."

Tuz mağarası sporcuların kondisyonunu arttırdı
Tuz mağarası sporcuların kondisyonunu arttırdı
Tuz mağarası sporcuların kondisyonunu arttırdı
Tuz mağarası sporcuların kondisyonunu arttırdı
Tuz mağarası sporcuların kondisyonunu arttırdı

Türkiye, Çankırı, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 19:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tuz mağarası sporcuların kondisyonunu arttırdı - Son Dakika Spor

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