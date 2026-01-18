Tüzgiray Çifti İçin Anma Töreni - Son Dakika
Tüzgiray Çifti İçin Anma Töreni

18.01.2026 15:24
Atılım Üniversitesi, Kartalkaya'da ölen Tüzgiray çifti için anma töreni düzenledi.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitiren Türgiray çifti adına Atılım Üniversitesi'nde anma töreni düzenlendi.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybeden Yasemen Boncuk ve Erhan Tüzgiray çifti ile çocukları Defne ve Demir için Atılım Üniversitesi tarafından anma töreni gerçekleştirildi. Tören ardından ailenin anısına ithafen hazırlanan "Defne" temalı takı tasarımı sergisi, üniversitenin fuaye alanında sanatseverlerle buluştu. Sergide yer alan takıların satışından elde edilecek gelirin, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla bir derneğe bağışlanacağı belirtildi. Takı sergisinin Atılım Üniversitesi mensuplarının yanı sıra tüm ziyaretçilere açık olduğu bildirildi.

Anma töreni ardından konuşan Erhan Tüzgiray'ın ablası Ebru Tüzgiray, emeği geçen herkese teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Kartalkaya, Kültür, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
