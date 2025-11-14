Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, Projeleri Yerinde İnceledi - Son Dakika
Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, Projeleri Yerinde İnceledi

14.11.2025 14:59
Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, sosyal alanların iyileştirilmesi için yürütülen projeleri yerinde inceledi ve esnaf ile muhtarlarla bir araya gelerek bölgenin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

(İSTANBUL) - Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, ilçede devam eden projeleri yerinde inceleyerek esnaf ve muhtarlarla bir araya geldi. Bingöl, "Tuzla'nın sosyal alanlarını daha kullanışlı hale getirmek için çalışmalarımızı sahada takip ediyoruz" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Palmiye ve Ayyıldız Sosyal Tesisleri'ni ziyaret ederek, yenileme çalışmalarının ilerleyişini ekiple birlikte değerlendirdi.

Saha programı Yayla Mahallesi'nde esnaf ziyaretleriyle devam etti. Bingöl, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek iletilen konuların değerlendirilmesi için ilgili birimlere notlar alınmasını sağladı. Bölgede vatandaşlarla da sohbet eden Bingöl, yerel ihtiyaçları doğrudan sahadan dinledi.

Günün sonunda ilçedeki tüm mahalle muhtarlarıyla toplantı yapan Bingöl, mahalle bazlı sorunları, talep edilen hizmetleri ve çözüm süreçlerini değerlendirdi. Muhtarlar, sahadan aktardıkları bilgilerle mahallelerin mevcut durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaştı.

Bingöl, "Tuzla'nın sosyal alanlarını daha kullanışlı hale getirmek için çalışmalarımızı sahada takip ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler

SON DAKİKA: Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, Projeleri Yerinde İnceledi - Son Dakika
