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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; "Plansız bir şehir hedefsiz bir insan gibidir" - Son Dakika

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; "Plansız bir şehir hedefsiz bir insan gibidir"

02.07.2021 14:47
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı;

Televizyon spikeri Simge Fıstıkoğlu'nun 'Anlamlı Sorular' röportaj serisinin bu haftaki konuğu Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı oldu.

Televizyon spikeri Simge Fıstıkoğlu'nun 'Anlamlı Sorular' röportaj serisinin bu haftaki konuğu Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı oldu. Başkan Yazıcı, program sırasında deprem hazırlıkları ve kentsel dönüşüm hakkında önemli bilgiler verdi. Başkan Yazıcı, Tuzla'nın yüzde 98 oranında planlı bir ilçe olduğunun altını çizerek, "Plansız bir şehir hedefsiz bir insan gibidir. Planlı bir şehir ne yapacağınızı bilmek demektir. Özellikle bizim ilçemiz gibi sanayi yükünü almış, İstanbul'un 8 organize sanayi bölgesinden 5'ine ev sahipliği yapan, binlerce fabrika ve iş yerinin olduğu bir Tuzla'dan bahsediyoruz. Planlı olmak zorundaydık" dedi.

Televizyon spikeri Simge Fıstıkoğlu'nun kendi sosyal medya hesabından yayımladığı ve kendisinin hazırlayıp sunduğu, 'Anlamlı Sorular' röportaj serisinin bu haftaki konuğu Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı oldu. Başkan Yazıcı, depremden kentsel dönüşüme, Tuzla'daki istihdam çalışmalarından sosyal yardımlara kadar birçok konuda yapılan çalışmaları anlattığı program yoğun ilgi ile takip edildi. Başkan Yazıcı, program sırasında deprem hazırlıkları ve kentsel dönüşüm hakkında da önemli bilgiler verdi. Başkan Yazıcı Tuzla'nın yüzde 98 oranında planlı bir ilçe olduğunun altına çizerek," Biz İstanbul'un en periferinde olan bir ilçeyiz. İstanbul Tuzla'dan başlar diyoruz ama İstanbul Tuzla'da bitiyor aslında. Bütün yükler de üstümüzde. Tüm bunlara rağmen biz Tuzla'nın yüzde 98 oranında planlamasını bitirdik. Birkaç lokalize problemi olan, 60 yıllık davalık olan 726 parsel var ve Konaşlı Bölgesi'nde TOKİ'nin planının dışında kalan alanlar var vatandaşlarımızın talebi ile birlikte birkaç lokalize plan dışında bizim yüzde 98 oranında planlıyız. Kolay bir şey değil. Bozulmamış planlarımız da devam ediyor. Plansız bir şehir hedefsiz bir insan gibidir. Planlı bir şehir ne yapacağınızı bilmek demektir. Özellikle bizim ilçemiz gibi sanayi yükünü almış, İstanbul'un 8 organize sanayi bölgesinden beşine ev sahipliği yapan, binlerce fabrika ve iş yerinin olduğu bir Tuzla'dan bahsediyoruz. Planlı olmak zorundaydık. Yerleşim alanlarının sanayi alanlarından ayrılması gerekiyordu. Tuzla'ya da nüfus göçü çok fazla. Bu da talebin arttığını ve fiyatların çok arttığını gösteriyor. Daire fiyatlarının ve arsa fiyatlarının artması, buraya cazibenin artması, batıda çok büyük bir kriterdir bu, belediye başkanı döneminde fiyatlar artıyorsa talep var demektir. Başarıyı böyle ölçerler. Ben de bu konuda biraz başarılı olduğumu söyleyeyim" dedi.

"Depremde bir vatandaşımızın bile burnunun kanamasını istemiyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Kentsel dönüşüm çalışmalarında ise biz fay hattına giren bir ilçeyiz. Tuzla ve Bakırköy fay hattına en yakın iki ilçe ve 7,5 büyüklüğündeki bir depremin gücünü biz 9 olarak hissedeceğiz. Jeologlar ile konuştum. Dolayısıyla bizim daha dikkatli olmamız lazım. Bize başvuran siteler başta olmak üzere, kooperatif olan sitelerden bahsediyorum lüks sitelerden değil, bireysel binaların da dönüşümlerine cevap vermeye çalışıyoruz. Bir de 1999 depreminde hasar görmüş, 37 tane bina kaldı. O binaların yıkılması gerekiyor. Geçen hafta toplandık. O bina sahiplerine gerekirse yenileyin, biz yardımcı olalım, siz yapın, müteahhitte verin, olmuyorsa gelin bize biz yapalım diyoruz. O da olmuyorsa biz 2 bin dairelik bir yer var. Buradan sizlere daire verelim diyoruz. Bu ay itibariyle onları da yıkacağız inşallah. Depremde bir vatandaşımızın bile burnunun kanamasını istemiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; Plansız bir şehir hedefsiz bir insan gibidir

Simge Fıstıkoğlu, İstanbul, Röportaj, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; 'Plansız bir şehir hedefsiz bir insan gibidir' - Son Dakika


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