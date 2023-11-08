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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve gençlerden lösemili çocuklara moral ziyareti - Son Dakika

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve gençlerden lösemili çocuklara moral ziyareti

08.11.2023 13:56

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Kocaeli Üniversitesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Servisi'ndeki çocukları ziyaret etti. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile birlikte hastaneye giden gençler, tedavi gören her bir çocuk için, kendi harçlıklarıyla isim, yaş ve ilgi alanlarına göre hazırladıkları hediyeleri çocuklarla buluşturdu. Başkan Yazıcı, ''Çocuklarımızın bir hafta değil 365 gün yanında olacağız'' dedi.

Gençlerin toplumsal farkındalığının artırılması ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alması için gençlerle omuz omuza veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda önemli bir etkinliğe daha imza attı. Tuzla Belediyesi Kronik Hastalıklar Merkezi'nin organizasyonunda Gençlik Merkezi öğrencileri ile Kocaeli Üniversitesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Servisi'ndeki çocukları ziyaret eden Başkan Yazıcı, gençlerin tamamen kendi harçlıklarından isim, yaş ve ilgi alanlarına göre hazırladıkları hediyeleri tedavi gören çocuklarla buluşturdu. Ayrıca gençler, minik bedenlerdeki koca yüreklere moral vererek şarkılar söylediler. Hastanede tedavi gören çocuklar ve aileleri ise ziyaretten ve aldıkları hediyelerden duydukları memnuniyeti, camlardan el sallayarak gösterdi. Ziyarete Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazan Sarper, Prof. Dr. Emine Zengin ve Hastane Müdürü Akın Karagüz eşlik etti.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve gençlerden lösemili çocuklara moral ziyareti

"ÇOCUKLARIMIZIN YANINDA BİR HAFTA DEĞİL 365 GÜN OLACAĞIZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "2-8 Kasım Lösemi Haftası nedeni ile Tuzla'daki gençlerimizle beraber Kocaeli Üniversitesi Onkoloji Bölümündeki çocuklarımızı ziyarete geldik. Çocuklarımıza hediyeler verip, müzik dinletisi yaptık. Bu tür sosyal sorumluluk projelerimizi sadece Lösemi Haftası özelinde değil bütün yıla yayacak şekilde gerçekleştirmenin, çocuklarımızın ve ailelerinin çektikleri sıkıntıları paylaşabilmenin, tedavi süreçlerinde sosyal ve psikolojik bütün katkılarda bulunabilmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bugün buraya geldik, değerli hocalarımıza, bölüm başkanlarına ve hastane müdürüne böyle bir fırsat verdikleri için yürekten teşekkür ediyorum. Biz ziyaretimizi her ne kadar farkındalık için hayata geçirsek de çocuklarımızın yanında bir hafta değil 365 gün olacağız. Onlar bizim için bir ömür boyu kıymetliler" şeklinde konuştu.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve gençlerden lösemili çocuklara moral ziyareti

"ÇOCUKLARIMIZI MUTLU ETTİNİZ"

Kocaeli Üniversitesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazan Sarper ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti şu şekilde dile getirdi:

"Sizlerin ziyareti, çocuklarımız için oyuncak, giysi gibi özel bir şeyler hazırlayıp onları hatırlamanız bizi çok mutlu etti. Çünkü çocuklarımızı mutlu ettiniz. Lösemi, burada çalışan hekim ve sağlık personeli için yılın 365 günü gündemimizde. Her gün hastalarımıza vizit yapılıyor. Çocuklarımızın sorunları bazen telefonla bile her akşam bize iletiliyor. Bu yüzden sizlerin yaptığı ziyaret çok anlam ifade ediyor."

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve gençlerden lösemili çocuklara moral ziyareti

"EN UFAK BİR KAĞIT YA DA BİR BOYAMADAN BİLE MUTLU OLABİLİYORLAR"

Hastanenin onkoloji servisinde 4 yıldır tedavi gören 8 yaşındaki oğlu adına konuşan Serpil Topkara da "Bu ziyaretler benim için güzel, çocuğum için apayrı güzel bir şey. Şu an bilinci yerinde olmadığı için yapılanların farkında değil ama hissediyordur diye düşünüyorum. Geçen haftalarda da polis ekipleri gelmişti, camdan baktırdık. Bir önceki yıllarda yine böyle etkinlikler yapılıyor, hediyeler geliyordu. Bir ara bana 'Anne ne zaman hediye gelecek' diye sordu. O zaman da biz kendimiz küçük bir proje yapıp arkadaşlarına hediye aldık. Günlerce hatta aylarca buradan çıkmayan çocuklar olduğu için en ufak bir kağıt ya da bir boyamadan bile mutlu olabiliyorlar. Mesela biz şu an 30 günden beri hastanedeyiz. Tek temennim güzel bir şekilde evimize gitmek. Bütün çocuklarımıza, bütün evlatlarımıza Allah kalıcı şifa nasip etsin" diye konuştu.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve gençlerden lösemili çocuklara moral ziyareti
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve gençlerden lösemili çocuklara moral ziyareti
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve gençlerden lösemili çocuklara moral ziyareti

Kocaeli Üniversitesi, Tuzla Belediyesi, Şadi Yazıcı, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve gençlerden lösemili çocuklara moral ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve gençlerden lösemili çocuklara moral ziyareti - Son Dakika
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