Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, Mühendislik Fakültesi öğrencileriyle iftarda buluştu - Son Dakika
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Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, Mühendislik Fakültesi öğrencileriyle iftarda buluştu

27.04.2022 14:46
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, Mühendislik Fakültesi öğrencileriyle iftarda buluştu

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen iftara katıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen iftara katıldı.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez yerleşkesindeki iftar programından sonra öğrencilerin sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, KOSGEB destekleriyle belediye bünyesinde açılan Tuzla Teknoloji Merkezinde (TEKMER) simülasyon ve tüm diğer çalışmalar için ortamın hazır olduğunu bildirdi.

TEKMER aracılığıyla yükseköğretimdeki öğrencilere destek olmayı amaçladıklarını anlatan Yazıcı, gençlere, "Fikriniz varsa yatırımcı bulabilecek ortam bizde hazır. Kuluçkaya yatacak en iyi yer diyebilirim." diye çağrıda bulundu.

Ziyaret sırasında okulu ve laboratuvarları da gezen Başkan Yazıcı'ya İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar da eşlik etti.

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, Mühendislik Fakültesi öğrencileriyle iftarda buluştu
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, Mühendislik Fakültesi öğrencileriyle iftarda buluştu
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, Mühendislik Fakültesi öğrencileriyle iftarda buluştu

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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, Mühendislik Fakültesi öğrencileriyle iftarda buluştu - Son Dakika


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