Tuzla Belediyesi'nden

Sağlık Bakanlığı ile Tuzla Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen "Evde Sağlıkta Tuzla Modeli" pandemi döneminde de kronik rahatsızlığı olanlar ile 65 yaş ve üstü vatandaşlara hizmet veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Evde Sağlıkta Tuzla Modeli"nin özellikle pandemi döneminde vatandaşın imdadına yetiştiği belirtilerek, ekiplerin, ağır hastalar, sokağa çıkma engeli bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan hastalar başta olmak üzere tüm Tuzlalı vatandaşların tıbbi takip ve işlemleri evlerine giderek uyguladığı kaydedildi.

Açıklamada, proje ile aylık 3 binin üzerinde hastaya evde sağlık hizmeti verildiği vurgulanarak, günde ortalama 100'ün üzerinde çağrı geldiği dile getirildi.

Gelen taleplerin en sağlıklı şekilde karşılanmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, evde sağlık hizmetleri alanına 8 ek personel daha sağlanarak personel sayısının 28'e, araç sayısının ise 7'ye çıkarıldığı vurgulandı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da evde sağlık alanında verdikleri hizmetlerle örnek olduklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle pandemi dönemde vatandaşımızı mağdur etmemek için hafta sonları da dahil 7/24 hizmet veriyoruz. Hastanelerimizde yoğunluk olmaması için, hastalarımızın izole edilmesine katkı sağlamak için farklı yaş gruplarında, farklı gruplardaki hastalarımız için hizmet verdik. Bu süreçte, ayrıca evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü 1100 vatandaşımızın ilaç alımı, market alışverişleri, fatura ödemeleri, e-devlet şifre alımı gibi ihtiyaçlarını da karşıladık. Ağır hastalarımız, 65 yaş ve üstü ve kronik hastalarımızın hiç hastaneye gitmeden yattıkları yerden tüm tahlillerini, hatta heyet raporlarını bile almalarını sağlıyoruz. Hasta nakil araçlarımızla 650 hastamızın ilgili hastanelere ulaşımını gerçekleştirdik."