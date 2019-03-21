Tuzla'da AK Parti Afişleri Tüm İlçede Bir Gecede Kesildi
42 dakika önce
Tuzla Belediye Başkanı, AK Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Dr. Şadi Yazıcı'nın seçim kampanyasında kullandığı afişler, 20 Mart 2019 Çarşamba gecesi kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kesildi.
Tuzla
Belediye Başkanı, AK Parti
Tuzla Belediye Başkan Adayı Dr. Şadi Yazıcı
'nın seçim kampanyasında kullandığı afişler, 20 Mart 2019 Çarşamba
gecesi kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kesildi.
Tuzla'da toplumun her kesimiyle birlik ve beraberlik ruhuyla seçim çalışmalarını sürdüren Tuzla Belediye Başkanı, AK Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Dr. Şadi Yazıcı'nın kampanya sürecinde sokaklara asılan afişleri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi.. AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak, AK Parti afişlerine zarar veren kişi veya kişilerin tespit edilmesi için suç duyurusunda bulundu. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü
de olayın sorumlularının tespit edilmesi için araştırmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:05 Kaynak: İHA
Binali Yıldırım, "Erdoğan İsterse Görevi Bırakır mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi
Bakanlık, Geçen Yıl 3 Bin 339 Hazır Ambalajlı Ürünü Denetledi
Hükümete Yakın Gazeteci: Mansur Yavaş Seçimi Epey Bir Farkla Alır
Köyün Kaderi Değişebilir! Kepçe ile Tarla Düzeltirken Tarihi Yapı Buldu