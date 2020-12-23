Tuzla'da balkondan düşen kadın ağır yaralanırken onu kurtarmaya çalışan erkek arkadaşı öldü - Son Dakika

Tuzla'da balkondan düşen kadın ağır yaralanırken onu kurtarmaya çalışan erkek arkadaşı öldü

23.12.2020 18:59
Tuzla'da balkondan düşen kadın ağır yaralanırken onu kurtarmaya çalışan erkek arkadaşı öldü, System.String[]

Tuzla'da geçtiğimiz günlerde iddiaya göre evlerinin Fransız balkonundan battaniye silkeleyen bir kadın korkulukların kopması sonucu aşağı katlardaki bir balkona düştü. Kız arkadaşını kurtarmak isteyen erkek arkadaşı ise 7'inci kattan yere düşerek hayatını kaybetti.

Tuzla'daki olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Aydınlı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, lüks bir sitede bulunan binanın 7'inci katında Özbekistanlı kız arkadaşıyla birlikte oturan Eren Erkilet, doğum gününü kutladı. Kutlamanın ardından Eren Erkilet'in kız arkadaşı evlerinin Fransız balkonundan battaniye silkelediği sırada korkulukların kopmasıyla dengesini kaybetti.

KIZ ARKADAŞIN TUTMAK İSTEDİ, HAYATINI KAYBETTİ

Kız arkadaşının düşmek üzere olduğunu gören Eren Erkilet ise kız arkadaşını tutmak istedi. Genç kadın, 4'üncü kattaki boş dairenin balkonuna düşerken, Eren Erkilet ise 7'inci kattan zemine düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine lüks siteye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"CAMDAN BAKTIĞIMIZDA SİTE SAKİNİNİN FERYADINI DUYDUK"

Site sakini Deniz Dalgakıran, "Olay 21.00-21.30 sıralarında oldu. Site sakinlerinden bir arkadaşımız vefat etti. Biz zaten sese çıktık. Cam kırığı sesleri oldu. Camdan baktığımızda site sakininin feryadını duyduk. Aşağı indim, baktığımızda arkadaş yere düşmüştü. Doğum günü kutlaması yapıyormuş kız arkadaşıyla birlikte, kız arkadaşı yorgan silkelemek için balkona çıkmış. Yaslanarak aşağı silkelemeye başlamış. O anda Fransız balkon yerinden çıkıyor. Adam da onu tutmaya çalışırken ikisi aynı andan düşüyor. Hanımefendi 3 kat aşağıdaki balkona düşüyor. Ciddi ağır bir durumda şu an hastanede. Adam da havuzun oradaki cepheye düşüyor. Düştüğü yerde oturan bir site sakinimiz yok, boştu. Biz hemen ambulansa polise haber verdik. Onlar geldi, daire sakinine ulaşıldı kendisine ulaşıldı. Kapı açıldı, ilk yardım müdahalesi yapıldı kendisine" dedi.

- İstanbul

Tuzla'da balkondan düşen kadın ağır yaralanırken onu kurtarmaya çalışan erkek arkadaşı öldü
Tuzla'da balkondan düşen kadın ağır yaralanırken onu kurtarmaya çalışan erkek arkadaşı öldü
Tuzla'da balkondan düşen kadın ağır yaralanırken onu kurtarmaya çalışan erkek arkadaşı öldü
Tuzla'da balkondan düşen kadın ağır yaralanırken onu kurtarmaya çalışan erkek arkadaşı öldü
Tuzla'da balkondan düşen kadın ağır yaralanırken onu kurtarmaya çalışan erkek arkadaşı öldü
Tuzla'da balkondan düşen kadın ağır yaralanırken onu kurtarmaya çalışan erkek arkadaşı öldü

İstanbul, Erkek, Tuzla, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuzla'da balkondan düşen kadın ağır yaralanırken onu kurtarmaya çalışan erkek arkadaşı öldü - Son Dakika


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