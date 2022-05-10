Tuzla'da gece yarısı elektrik trafosuna giren bir kişi akıma kapılarak can verdi - Son Dakika
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Tuzla'da gece yarısı elektrik trafosuna giren bir kişi akıma kapılarak can verdi

10.05.2022 09:04

Tuzla'da bulunan trafo merkezine giren bir kişi elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Vücudunun büyük bir kısmı yanan kişinin üzerinden kimlik çıkmadı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde saat 23.30 sıralarında arazideki trafodan yangın ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafoya giren itfaiye ekipleri bir kişinin cenazesiyle karşılaştı. Trafoya giren kişinin elleri ve yüzü başta olmak üzere vücudunun büyük bir kısmının yandığı belirlendi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI, MORGA KALDIRILDI

Ölen kişiden kimlik çıkmadı. Girdiği elektrik trafosu içerisinde elektrik akımına kapılması sonucu yanarak feci şekilde can veren kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı belirtildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri nöbetçi Cumhuriyet Savcısı eşliğinde bölgede uzun süre incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından cenaze kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İKİ MAHALLEYE KISA SÜRELİ ELEKTRİK VERİLEMEDİ

İki mahallede elektrik kesildi. Öte yandan trafoda çıkan yangın sebebiyle Tuzla'da iki mahallede kısa süreli elektrik kesintisi meydana gelirken, elektrik ekiplerinin arızayı gidermesinin ardından elektrik kesintisi yaşayan mahallelere elektrik verildi. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da gece yarısı elektrik trafosuna giren bir kişi akıma kapılarak can verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla'da gece yarısı elektrik trafosuna giren bir kişi akıma kapılarak can verdi - Son Dakika
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