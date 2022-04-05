TUZLA'DA İFTAR SAATİNDE YOLDA KALAN VATANDAŞLARA İFTARLIK DAĞITILDI - Son Dakika

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Tuzla Belediyesi, iftar saatinde yolda olan vatandaşlara iftariyelik dağıttı. Bu kapsamda Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın da destekleri ile ilk iftarlık dağıtımı Ramazan ayının ilk günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapıldı.

Dün akşam da Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı Yolu üzerinde dağıtım yapıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı Yolu üzerinde Tuzla Belediyesi personelleri tarafından taksiciler, tır şoförleri, özel araçlarında olanlara ve toplu taşıma ile evine gitmek isteyen İstanbullulara içerisinde hurma, su, tatlı, meyve suyu ve sandviç olan yiyecek ikram edildi. İftara dakikalar kala kumanya sürprizi yaşayan İstanbullular uygulamadan memnun olduklarını ifade ettiler. Ramazan ayı boyunca, İstanbul'un farklı noktalarında binlerce İstanbulluya iftarlık dağıtılması hedefleniyor.