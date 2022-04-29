Tuzla'da kaçak göçmenlerin saklandığı 'Şok Evi'ne baskın - Son Dakika
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Tuzla'da kaçak göçmenlerin saklandığı 'Şok Evi'ne baskın

29.04.2022 07:37

TUZLA'da polis ekipleri, uluslararası insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir erkek kuaföründen gizli geçit ile yapılmış 'Şok Evi'ne operasyon düzenledi.

TUZLA'da polis ekipleri, uluslararası insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir erkek kuaföründen gizli geçit ile yapılmış 'Şok Evi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda Afganistan uyruklu 4 göçmen, iş yeri sorumlusu ve daireyi kiraya verdiği öğrenilen kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla'da bir erkek kuaförüne gizli geçitle yapılmış 'Şok Evi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda gizli bölmede saklanan Afganistan uyruklu 4 göçmen, iş yeri sorumlusu Suriye uyruklu M.H.A. ile gizli bölmedeki daireyi kiraya verdiği belirlenen A.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesinin ardından göçmenlere gizli daireyi kiraya veren A.G.'ye 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçundan toplamda 18.018 lira cezai işlem uygulayarak serbest bırakıldı. Afganistan uyruklu 4 göçmen ile iş yeri sorumlusu M.H.A. isimli Suriye uyruklu şüpheli ise ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Tuzla'da kaçak göçmenlerin saklandığı 'Şok Evi'ne baskın
Tuzla'da kaçak göçmenlerin saklandığı 'Şok Evi'ne baskın
Tuzla'da kaçak göçmenlerin saklandığı 'Şok Evi'ne baskın

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Son dakika haber... Kuaförden kaçak göçmen evine gizli geçit: Polisten 'şok evi' baskını Son dakika haber... Kuaförden kaçak göçmen evine gizli geçit: Polisten 'şok evi' baskını

Afganistan, Göçmen, Polis, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuzla'da kaçak göçmenlerin saklandığı 'Şok Evi'ne baskın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla'da kaçak göçmenlerin saklandığı 'Şok Evi'ne baskın - Son Dakika
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