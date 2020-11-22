Son dakika haber: Tuzla'da kedi kesip yediği iddia edilen kadın gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber: Tuzla'da kedi kesip yediği iddia edilen kadın gözaltına alındı

22.11.2020 02:40
Son dakika haber: Tuzla'da kedi kesip yediği iddia edilen kadın gözaltına alındı, System.String[]

Son dakika habere göre TUZLA'da sokaktan yakaladığı kedileri keserek eve götürüp yediği iddia edilen kadın, hayvan severlerin ihbarı ile yakalandı.

TUZLA'da sokaktan yakaladığı kedileri keserek eve götürüp yediği iddia edilen kadın, hayvan severlerin ihbarı ile yakalandı. Yakalanan kadının ilk ifadesinde kedileri kesip yediğini itiraf ettiği öğrenildi. Cani kadın elinde tuttuğu ve içinde kestiği kedi olduğu iddia edilen poşet ile birlikte vatandaşlar tarafından görüntülendi.

POŞETTE KESTİĞİ KEDİ İLE YAKALANDI

İddiaya göre Aydınlı Mahallesi'nde bir grup genç sokakta karşılaştıkları F. Ç. isimli kadının elindeki siyah poşetin içinde kestiği kedi olduğunu söylemesi üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadının elinde tuttuğu siyah poşetin içinde kesip derisini yüzdüğü bir kedi yavrusu olduğunu tespit etti. Bunun üzerine gözaltına alınarak Orhanlı Polis Merkezi'ne götürülen F. Ç. burada verdiği ifadesinde kedi kesip yediğini kabul ettiği öğrenildi. F.  Ç.'nin polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KEDİ KESİP YEDİĞİNİ İTİRAF ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Kedi kesen kadını polise ihbar ederek yakalanmasını sağlayan hayvan sever Sami Durmuş yaşananları şöyle anlattı:  " Pendik'ten eve gitmek için burada dolmuştan indim. Buradan gelirken kalabalığı gördüm, çocuklar kadının etrafını sarmış, polis muhabbeti yapıyorlardı. Ben de merak ettim, sordum 'Ne oluyor' diye. Çocuklar bana, ' Abi kediyi kesmiş, poşetin içine koymuş eve götürüyor' dediler. Tabii inanamadım ama insanda bir şüphe oluyor. Sordum kadına, o da gayet normal bir şekilde, ' Evet, kestim eve götürüp yiyeceğim dedi. Daha önce de yiyormuş, ilk değil bu. 'Yıllardır ben yiyorum' diyor. Gayet basit bir açıklama yapıyor, normal bir şeymiş gibi. Burada poşeti açmaya çalıştı, ben açtırmadım ama karakola gidince gördüm. Derisini yüzmüştü kedinin, deri falan yoktu, yolunmuş bir halde yatıyordu yavrucak. 'Kedi helaldir, haram değildir' diye konuşmalarda bulundu. Dinimizde 'Kedi haramdır diye bir şey yok' diyor.  Ben, 'Nasıl olur, Peygamber efendimizin uykusu bozulmasın diye seccadesini kesip bıraktığı bir hayvan kesilmesi, yenmesi söz konusu olabilir mi?'  'Yok siz duyumlara göre konuşuyorsunuz, öyle bir şey yok' diyerek kendisini savundu. Çocuklara kendisi anlatmış kedi kestiğini ve yediğini. Daha önce başkalarına da anlatmış ama inanmamışlar. Daha önce yakalanmış hastanede yatmış, tedavi görmüş, tekrar serbest bırakılmış. Gayet rahat, ben şu an bile rahat değilim. Gerekli cezayı alsın, bugün kedi yavrusunu kesen yarın öbür gün insanı, bir çocuğu kesmeyeceği ne malum. Küçücük masum bir hayvana onu yapan herkese yapar. Tamamen toplumdan soyutlanması lazım"

- İstanbul
Son dakika haber: Tuzla'da kedi kesip yediği iddia edilen kadın gözaltına alındı
Son dakika haber: Tuzla'da kedi kesip yediği iddia edilen kadın gözaltına alındı
Son dakika haber: Tuzla'da kedi kesip yediği iddia edilen kadın gözaltına alındı
Son dakika haber: Tuzla'da kedi kesip yediği iddia edilen kadın gözaltına alındı
Son dakika haber: Tuzla'da kedi kesip yediği iddia edilen kadın gözaltına alındı
Son dakika haber: Tuzla'da kedi kesip yediği iddia edilen kadın gözaltına alındı

Kadın, Tuzla, Polis, Kedi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Tuzla'da kedi kesip yediği iddia edilen kadın gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kısıtlamada 5 kafadar sokağa çıktı, 20 bin TL ceza yedi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil Acun Ilıcalı, MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu "Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü
Ermenistan yenilgiyi sindiremedi! Çekildikleri Ağdam'ı harabeye çevirdiler Ermenistan yenilgiyi sindiremedi! Çekildikleri Ağdam'ı harabeye çevirdiler         
00:40
İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı         
00:04
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü         
22:14
Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor         
21:53
Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı         
20:52
Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap         
20:43
"İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki         
15:49
Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf         
14:50
Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi         
14:30
FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir         
14:09
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek         
12:17
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor         
10:55
Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı         
10:25
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 02:50:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Tuzla'da kedi kesip yediği iddia edilen kadın gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei