Son dakika haber: Tuzla'da kedi kesip yediği iddia edilen kadın gözaltına alındı - Son Dakika

TUZLA'da sokaktan yakaladığı kedileri keserek eve götürüp yediği iddia edilen kadın, hayvan severlerin ihbarı ile yakalandı. Yakalanan kadının ilk ifadesinde kedileri kesip yediğini itiraf ettiği öğrenildi. Cani kadın elinde tuttuğu ve içinde kestiği kedi olduğu iddia edilen poşet ile birlikte vatandaşlar tarafından görüntülendi.

POŞETTE KESTİĞİ KEDİ İLE YAKALANDI

İddiaya göre Aydınlı Mahallesi'nde bir grup genç sokakta karşılaştıkları F. Ç. isimli kadının elindeki siyah poşetin içinde kestiği kedi olduğunu söylemesi üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadının elinde tuttuğu siyah poşetin içinde kesip derisini yüzdüğü bir kedi yavrusu olduğunu tespit etti. Bunun üzerine gözaltına alınarak Orhanlı Polis Merkezi'ne götürülen F. Ç. burada verdiği ifadesinde kedi kesip yediğini kabul ettiği öğrenildi. F. Ç.'nin polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KEDİ KESİP YEDİĞİNİ İTİRAF ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ