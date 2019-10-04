Tuzla'da kimyasal koku davasında bilirkişi raporu kararı

Haber Yüksel KOÇ İstanbul DHA

Tuzla'da çok sayıda kişinin etkilendiği kimyasal kokuya ilişkin olarak 10 kişi hakkında, İştiraken çevreyi kirletme ve Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak suçundan 6.5 yıla, mühendis E.Ş. için de, Suçu bildirmeme suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.

İstanbul Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına 24 müşteki ve bazı müştekiler ile sanıkların avukatları katıldı. Mesude Göze, olay günü havada ağır bir koku olduğunu belirterek, Turşu kokuyor sandım. Mide bulantısı, baş dönmesi yaşadım. Saat 23.00 gibi hastaneye başvurdum. Oksijen değerlerimde sorun vardı. Şikayetçiyim dedi.

Rabia Akyol da olay günü akşam saatlerinde nefes almaya zorlandığını belirterek, Gözlerimde yaşarma, baş ağrısı olunca hastaneye gittim. Geceye kadar orada kaldım, şikayetçiyim dedi. Mahkeme, kokuya neden olan kimyasal maddenin insan ve çevreye etkisinin tespiti için bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da 25 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen ve 97 kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal kokuya ilişkin hazırladığı iddianamede ile biri mühendis 10'u kimyasal atığı kanalizasyona bırakan vidanjörlerin şoförleri olmak üzere 11 kişi hakkında dava açtı. Kanalizasyona kimyasal atık bırakan 4 vidanjör nedeniyle kokunun meydana geldiği belirtilen iddianamede, vidanjörlerin sahipleri ve şoförlerden oluşan 10 kişi ile İBB'de mühendis olarak görev alan E.Ş. olaydan sorumlu tutuldu.

MÜHENDİS İÇİN 1 YILA KADAR 10 ŞÜPHELİ İÇİN DE 6.5 YIL CEZA İSTENDİ

İddianamede şüpheli mühendis E.Ş. için, Suçu bildirmeme suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. Şoför ve vidanjörlerin sahipleri olan şirket yetkililerinden oluşan diğer 10 şüpheli için de, İştiraken çevreyi kasten kirletme, Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak suçlarından 1'er yıl 2'şer aydan 6'şar yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.