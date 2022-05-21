Tuzla'da tır trafik levha direğine çarptı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tuzla'da tır trafik levha direğine çarptı: 2 kişi yaralandı

21.05.2022 18:09
Tuzla'da tır trafik levha direğine çarptı: 2 kişi yaralandı

TUZLA'da seyir halindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ardından da dijital trafik levhasının ayağına çarptı.

TUZLA'da seyir halindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ardından da dijital trafik levhasının ayağına çarptı. Levha TIR'ın dorsesine devrilirken sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Tuzla Tepeören mevkiinden Ankara istikametine giden 42 AJE 516 plakalı TIR şoförü Osman Hisar, önce yol kenarındaki bariyerlere, ardından da sürüklenerek dijital trafik levhasının ayağına çarptı. Kazanın etkisiyle levha TIR'ın dorsesine devrildi. Kazada TIR şoförü Osman Hisar ile yanındaki Hasan Sivri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavileri devam eden yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı. Levhanın ve TIR'ın vinçle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


Tuzla'da tır trafik levha direğine çarptı: 2 kişi yaralandı
Tuzla'da tır trafik levha direğine çarptı: 2 kişi yaralandı
Tuzla'da tır trafik levha direğine çarptı: 2 kişi yaralandı
Tuzla'da tır trafik levha direğine çarptı: 2 kişi yaralandı
Tuzla'da tır trafik levha direğine çarptı: 2 kişi yaralandı
Tuzla'da tır trafik levha direğine çarptı: 2 kişi yaralandı
Tuzla'da tır trafik levha direğine çarptı: 2 kişi yaralandı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırın çarptığı tabela dorsenin üzerine devrildi Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırın çarptığı tabela dorsenin üzerine devrildi Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 MKE Ankaragücü: 2 Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 MKE Ankaragücü: 2
Kaynak: DHA

Marmara, Ankara, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da tır trafik levha direğine çarptı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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