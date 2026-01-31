Tuzla'da Trafik Kazası: 13 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Tuzla'da Trafik Kazası: 13 Yaralı

31.01.2026 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla'da servis minibüsü park halindeki tıra çarptı, 13 kişi yaralandı, 2'sinin durumu ağır.

Tuzla'da Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında servis minibüsünün park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.

Kaza, Aydınlı Mahallesi Sabiha Gökçen bağlantı yolu Pendik istikametinde yaşandı. E.A. yönetimindeki 34 LGS 511 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridinde park halinde bulunan 34 DRL 866 plakalı tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 13 kişi yaralanırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, servis minibüsü çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 31 Ocak 2026 tarihi saat 16.30 sıralarında Pendik ilçesi Kurtköy bağlantı yolu E-5 istikametinde, bir tur şirketine ait midibüsün yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldiği belirtildi. Kazada 13 kişinin yaralandığı, yaralıların olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Ulaşım, Trafik, Tuzla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da Trafik Kazası: 13 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti O anlar kameralarda Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti! O anlar kameralarda
Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?

19:06
Beşiktaş’ın 11’inde büyük sürpriz
Beşiktaş'ın 11'inde büyük sürpriz
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
18:32
Suriye’de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
Suriye'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
18:29
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
18:22
Fenerbahçe, Sidiki Cherif’i İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor
17:41
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 19:22:37. #7.11#
SON DAKİKA: Tuzla'da Trafik Kazası: 13 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.