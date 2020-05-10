- Tuzla'da yaşlı vatandaşlara sosyal mesafeli 'Vefa Festivali' - Son Dakika

- Tuzla'da yaşlı vatandaşlara sosyal mesafeli 'Vefa Festivali'

İSTANBUL - Tuzla'da korona virüsle mücadele kapsamında 50 gün boyunca evlerinden çıkmayan ve 4 saatlik sokağa çıkma izni verilen yaşlı vatandaşlar için vefa etkinliği düzenlendi. Renkli anların yaşandığı sosyal mesafeli etkinlikte yaşlılar gönüllerince eğlendi.

Tuzla Belediyesi tarafından korona virüsle mücadele kapsamında 50 gün boyunca evlerinden çıkamayan ve bugün ilk kez sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için keyifli bir etkinlik düzenlendi. Tuzla Sahil Tören Alanı'na girişlerine el dezenfektanları konulurken, alana giriş yapan vatandaşların ateşleri ölçüldü. Vatandaşlara maske verilerek kolonya ikram edildi. İzolasyon ve hijyen önlemlerinin alındığı sosyal mesafeli etkinlikte, 65 yaş üstü Tuzlalılar, spor eğitmeni eşliğinde önce spor yaptı. Ardından usta sanatçı Coşkun Sabah birbirinden güzel şarkılarını yaşlılar için seslendirdi. 65 yaş üstü vatandaşlar şarkılara eşlik ederken gönüllerince eğlendi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Gerçekten çok uzun süre evde kaldılar. Onlar ununu eleyip astıkları bir dönemde böylesine evde kalmaları kolay değildi. Ama onlar bizi sevdikleri için, evde kalarak çok büyük sebat gösterdiler. Bugün onlar hak ettiler. İnşallah biz bu süreç bittikten sonra daha güzel etkinlikler yapacağız. Onlar bizim toplumsal hafızamız, onlar bizim için çok kıymetli. Epey zamandır evdeler, hareketsizler, spor yapmaları lazım. Şimdi biraz eğlenmeleri lazım. Biz de onların bazı ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Etkinlik alanına gelen yaşlı vatandaşlardan biri, "Coşkun Sabah'ı çok seviyoruz. 40 günden fazladır evdeyiz. 70 kilodan 80'e çıktım. Bir de yalnız yaşıyoruz. Resim yapıyorum, kuran okuyorum, namaz kılıyorum. Çiçek doldurdum bütün balkonu" dedi.

65 yaşında olduğunu söyleyen Yücenur Topçu, "Çok mutluyuz. Allah her zaman böyle mutluluk versin. İnşallah hastalık da gider. Evde durduk, patik, yelek, lif ördük" diye konuştu.

Ayşe Nalçakar isimli bir vatandaş ise, "Çocuk gibi mutluyum. Evde her zamanki iş temposu, bahçemize iniyorduk. Özgürlüğün ne demek olduğunu çok daha iyi anladım. Özgürlük kısıtlanınca kafese konmuş gibi hissediyoruz. Bu günler de geçecek, iyi günler göreceğiz inşallah" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Anneler Günü dolayısıyla etkinliğe katılan kadınlara çiçek hediye etti. İçerisinde müzik, spor, söyleşilerin yer aldığı festivale katılan yaşlılara içerisinde maske, kolonya ve hurmaların yer aldığı hediye paketi takdim edildi.