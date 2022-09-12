TUZLA'DA YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ TÖRENLE BAŞLADI - Son Dakika
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TUZLA'DA YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ TÖRENLE BAŞLADI

12.09.2022 13:00

Tuzla'da 2022-2023 eğitim öğretim dönemi Mimar Sinan İlkokulu'nda düzenlenen törenle başladı.

Tuzla'da 2022-2023 eğitim öğretim dönemi Mimar Sinan İlkokulu'nda düzenlenen törenle başladı. İlk ders zilinde öğrencilerle birlikte olan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Devletimiz 2003-2004 eğitim yılından itibaren ders kitaplarını, yakın bir zamanda alınan bakanlar kurulu kararı ile de yardımcı ders kitaplarını öğrencilerimizle sınıfta bulacak şekilde hazırladı. Biz de buna destek için elimizden geleni yaptık. Öğrencilerimizin kırtasiye malzemelerini kitaplarımızla beraber sınıflarda bulundurduk' dedi.

Milyonlarca öğrenci için yaz tatili sona erdi ve 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin ilk ders zili çaldı. Tuzla'da da yeni eğitim öğretim dönemi Mimar Sinan İlkokulu'nda düzenlenen törenle başladı. Törene Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ile birlikte öğrenciler ve veliler katıldı. Programın ardından protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğrencilere başarılar diledi. Tuzla Belediyesi'nin Tuzla'da okuyan 50 bin öğrenciye dağıttığı kırtasiye malzemeleri de okul kitaplarının yanında masalarda hazır bulundu. Öğrenciler hem okul kitaplarına hem de kırtasiye malzemelerine kavuşmasından dolayı mutlu olurken, velilerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda konuşan Tuzla Kaymakamı Ali Akça, 'Bir ülkenin, bir toplumun en değerli varlıkları sizlersiniz. Sizleri yarınlara ne kadar iyi hazırlayabilirsek kendi ülkemizin geleceğini de o kadar sağlam temeller üzerine oturtuyoruz demektir' diye konuştu.

'DERS KİTAPLARININ VERİLMESİ DÜNYADA OLMAYAN ÖZEL BİR ÇALIŞMADIR'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise '2022-2023 eğitim öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun. Biz her zaman altına çizerek ifade ediyoruz. Tuzla'da ne yaparsak yapalım, Tuzla'da nasıl hizmetler yaparsak yapalım, Tuzla'yı altınla da kaplasak eğitim öğretime değer vermezsek bizim yapmış olduklarımızın hiçbir anlamı yoktur. O nedenle 12 yıldır biz hiçbir zaman okullarımızın fiziki yapılarını, öğrencilerimize gerek maddi gerek manevi desteklerimizle beraber eğitim öğretime her konuda yardımcı olmaya çalıştık. Hatta üçüncü adresler belirledik ve gençlerimiz bizim için kıymetli dedik. Sizin geleceğe bıraktığınız en kıymetli varlığınız çocuklarınızdır. Bizim için ve ülkemizin için de çocuklarımız çok önemli. Devletimiz de bu nedenle 2004 yılından itibaren ders kitaplarını, yakın bir zamanda alınan Bakanlar Kurulu kararı ile de yardımcı ders kitaplarını öğrencilerimiz sınıfta bulacak şekilde hazırladılar. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Onların büyük çabası ile dünyada olmayan özel bir çalışmadır. Biz de buna destek için elimizden geleni yaptık. Öğrencilerimizin kırtasiye malzemelerini kitaplarımızla beraber bulunduracağız. Biz sizleri seviyoruz' ifadelerini kullandı.

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Tuzla'da yeni eğitim öğretim dönemi törenle başladı Tuzla'da yeni eğitim öğretim dönemi törenle başladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TUZLA'DA YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ TÖRENLE BAŞLADI - Son Dakika

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