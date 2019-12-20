Tuzlaspor maçının cezaları belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Tuzlaspor maçının cezaları belli oldu - Son Dakika Spor

Tuzlaspor maçının cezaları belli oldu

6 saat önce

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a kavga eylemi sebebiyle 3 resmi maçtan men ve 13 bin TL para cezası verdi.

Tuzlaspor maçının cezaları belli oldu, System.String[]

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a kavga eylemi sebebiyle 3 resmi maçtan men ve 13 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca Galatasaray'a taraftarlarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle 72 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı da 25 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından alınan kararlar şöyle:

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 17.12.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 72.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu JAKUP JIMMY DURMAZ'ın, kavga eylemi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi ÖMER KILIÇ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir."


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Jimmy Durmaz, kavga, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

RTÜK, 3 ayda 3 binden fazla şikayet alan Çukur'a bir ceza daha verdi
250 Km'lik hız yapan Özcan Deniz'in 16'lık yeğeni karakolluk oldu PFDK, Galatasaray'a ceza yağdırdı! Türkiye'nin para cezası verdiği Google'a bir ceza da Fransa'dan

Son Dakika Haberleri
23:40 Vedat Muriç'e büyük onur! - Son Dakika Spor
23:36 Basketbolda maçın ardından - Son Dakika Spor
23:30 TFF'den Tuzlaspor açıklaması - Son Dakika Spor
23:18 Barcelona'ya para cezası ve saha kapatma uyarısı - Son Dakika Spor
23:13 Dimitris Itoudis: "Geri gelmeyi başardığımız bir maç oldu" - Son Dakika Spor
22:02 Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı - Son Dakika Spor
20:52 BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 23:51:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuzlaspor maçının cezaları belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]