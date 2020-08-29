Tuzluca'da Hayvan Yetiştiricilerine Süt Sağım makinesi dağıtıldı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Hayvan Yetiştiricilerine Süt Sağım Makinesi dağıtıldı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Hayvan Yetiştiricilerine Süt Sağım Makinesi dağıtıldı. Iğdır İl Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında yüzde 70'i DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından hibe destekli, seyyar süt sağım makinalarını almaya hak kazanan çiftçilere dağıtımı yapıldı. İlçe Kaymakamı Salih Çiğdem, İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Öner, İlçe Müdürü Kemal Birge, Köy Muhtarları ve Çiftçilerin katılımı ile gerçekleşen dağıtım töreninde İlçe Kaymakamı ve İl Müdürü çiftçilere hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, Süt sağım makinalarını ve eğitim belgelerini teslim ettiler. - IĞDIR

Tuzluca, Iğdır, Yaşam, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 10:55 - Kaynak: İHA Son Dakika › Yaşam › Tuzluca'da Hayvan Yetiştiricilerine Süt Sağım makinesi dağıtıldı - Son Dakika

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