TV dünyasından acı haber: Jane Galloway Heitz öldü

Sadece oyuncu olarak değil cast ajansı sahibi ve yönetici olarak da TV dünyasına hizmet eden Jane Gallowey Heitz'in 30 Ekim'de ABD'nin Illinois kentinde toprağa verildiği belirtildi.



Henüz 20'li yaşlarındayken Chicago'da bir oyunculuk ve yetenek ajansı kuran Heitz, Stephen Colbert, Steve Carell ve Richard Kind gibi isimleri parlatmayı başardı. 1997 yılında ajansını sattıktan sonra oyuncu olmaya karar veren Heitz birçok yapımda yer alarak izleyicinin gönlünde taht kurdu.Heitz'ın yer aldığı ilk yapım David Lynch'in yönettiği The Straight Story oldu. 1999 yılında vizyona giren filmde Heitz, Sissy Spacek ve Richard Farnsworth'ün karakterlerinin komşusunu canlandırmıştı.