TV+ kasımda izleyicilere yeni yayınlar sunacak - Son Dakika

TV+ kasımda izleyicilere yeni yayınlar sunacak

06.11.2020 12:37
TV+ kasımda izleyicilere yeni yayınlar sunacak, System.String[]

Televizyon platformu TV+, kasım ayında 'Cypher' ve 'Les Norton' dizilerini ilk kez seyirciyle buluşturduğunu duyurdu.

Televizyon platformu TV+, kasım ayında 'Cypher' ve 'Les Norton' dizilerini ilk kez seyirciyle buluşturduğunu duyurdu. Platformda geçen ayın en çok izlenenleri ise; ' Örümcek Adam: Örümcek Evreninde', 'Otel Transilvanya 3', 'Örümcek Adam: Eve Dönüş', 'Venom: Zehirli Öfke' ve 'Slender Man' olarak açıklandı.

Dijital televizyon platformu Turkcell TV+, eylül ayına oranla ekim ayında yüzde 4'lük bir izlenme artışı olduğunu açıkladı. En çok izleyen şehir ise İstanbul olurken onu Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Gaziantep, Mersin, Kayseri ve Diyarbakır'ın takip ettiğini duyurdu. Geçen ay TV+'ta en çok izlenen filmler arasında hem çocukların hem de yetişkinlerin severek izlediği 'Örümcek Adam: Örümcek Evreninde', 'Örümcek Adam: Eve Dönüş' ve 'Otel Transilvanya 3'ün yanı sıra, kurgu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken 'Venom: Zehirli Öfke' ve 'Slender Man' filmlerinin yer aldığı aktarıldı.

"DİZİ VE FİLMLERİN EN İYİLERİ TV+'TA"

Yazılı yapılan açıklamada, "Dünya çapında büyük ilgi gören FBI dizisi 'Cypher' ve yeraltı suç dünyasını işleyen 'Les Norton' kasım ayında sadece TV+'ta yayında olacak. Ayrıca TV+, yıllardır severek izlenen casus gerilimi 'Shadow Lines', Alman yapımı polisiye dizisi 'Babylon Berlin' ile FX'in merakla takip edilen dizileri 'neXt' ve 'This Is US'un yeni sezonlarını izleyici ile buluşturuyor. Kasım ayında TV+'a yeni eklenen filmler arasında 'Aquaman', 'Çakallarla Dans 5', 'Instant Family', 'Three Colors' serisi, 'Djam' ve 'Fast Food Nation' yer alıyor" denildi.

Dizi ve filmlerin yanı sıra belgesellerin de yer aldığı TV+'da, kasım ayında seyirciyle buluşturmak üzere 'Afrika'nın Ölümcül Avcıları', 'Vahşi Gezegen Afrika', 'Tufan' isimli yapımların yayına alındığı belirtildi. Ayrıca Discovery'nin en sevilen yapımlarından olan 'Altın Peşinde', 'Yeraltındaki Sırlar', 'Uyarmak Bizden', 'Karanlık', 'Altın Peşinde: Parker'ın Yolu' ve 'Altın Peşinde: Köpüklü Sular' da belgeseller kategorisine eklendiği aktarıldı.

Çocuklar için sevilen animasyonların da yayınladığı platformde, bu ay Minika ile anlaşarak 'Olly', 'Peter Pan', 'Maceracı Yüzgeçler'in ilk 3 sezonu ve 'Neşeli Dünyam'ın ilk 2 sezonunu yayına alındığı dile getirildi.


TV+ kasımda izleyicilere yeni yayınlar sunacak
TV+ kasımda izleyicilere yeni yayınlar sunacak

Örümcek Adam, Dönüş, Kasım, TV, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TV+ kasımda izleyicilere yeni yayınlar sunacak - Son Dakika Ekonomi


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