TVHB Başkanı Eroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TVHB Başkanı Eroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı - Son Dakika

TVHB Başkanı Eroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı

7 saat önce

Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği (TVBH) Başkanı Aki Eroğlu, bir mesaj yayınlayarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

TVHB Başkanı Eroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı, System.String[]

Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği (TVBH) Başkanı Aki Eroğlu, bir mesaj yayınlayarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.


Yayınladığı mesajda TVBH Başkanı Eroğlu, Dünya Kadınlar Günü Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış ve her yıl 8 Mart'ta kutlanan uluslararası bir gün olduğunu hatırlatırken, "İnsan hakları temelinde kadınlarımızın siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Bugün uluslararası sözleşmelere ve ulusal düzeyde takip edilen politikalara rağmen kadınlarımız dünyanın her yerinde şiddete ve ayrımcılığa uğramaktadır. Eğitimde, sağlıkta, siyasette ve karar mekanizmalarında yapıcı bir özne olmak yerine ikincilleştirilmekte, medya, basın ve reklam dünyasında istismar edilmekte, kültürel, siyasal, ekonomik ve ideolojik nedenlerden dolayı ayrımcılığa uğramakta ve dışlanmaktadır. Tüm bu ayrımcılıklara ve kadın hakları ihlallerine dur demek hepimizin vazifesi, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bunun aksi ise vicdan sahibi her kişi için bir utanç kaynağı olmalıdır" ifadelerine yer verdi.


TVHB Başkanı Ali Eroğlu mesajını şu şekilde sonlandırdı:


"Başta, gerektiğinde yıllarca canından bile esirgediği kınalı kuzularını vatan ve bayrak uğruna toprağa veren eli öpülesi baş tacımız Anadolu kadınlarımız olmak üzere, bizi biz yapma hedefinde yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiçbir karşılık beklemeden veren annelerimizin, meslektaşlarımızın ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum." - ANKARA

Dünya Kadınlar Günü, Türkiye, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:52 Kaynak: İHA
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