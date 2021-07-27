TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi - Son Dakika

TVNET'te moderatörlüğünü Duygu Öztürk'ün üstlendiği Gün Ortası programında, endişe veren bir kaza yaşandı. Konuklarıyla birlikte Türkiye gündemi ve medya üzerine konuşan Öztürk'ün o sırada önünde bulunan ve yaslanmakta olduğu masa ters döndü.

DONUP KALDILAR

Masanın üzerindeki içeceklerle birlikte devrilmesi stüdyoda korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Hem ekran başındakiler hem de stüdyodaki konuklar büyük şaşkınlık yaşadı. Kısa sürede toparlanan Öztürk, rejiye seslenerek "Hemen bir araya gidelim" dedi.

Konuklar ise kazayı şans eseri yarasız atlatan moderatöre geçmiş olsun dileklerini iletti.