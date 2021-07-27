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TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi - Son Dakika

TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi

27.07.2021 11:50

TVNET canlı yayınında moderatör Duygu Öztürk'ün yaslandığı masanın devrilmesi sonucu hem stüdyodaki konuklar hem de ekran başındaki izleyiciler büyük şaşkınlık yaşadı. Talihsiz kaza sonucu neye uğradığını şaşıran Öztürk, çareyi reklam arasına gitmekte buldu.

TVNET'te moderatörlüğünü Duygu Öztürk'ün üstlendiği Gün Ortası programında, endişe veren bir kaza yaşandı. Konuklarıyla birlikte Türkiye gündemi ve medya üzerine konuşan Öztürk'ün o sırada önünde bulunan ve yaslanmakta olduğu masa ters döndü.

DONUP KALDILAR

Masanın üzerindeki içeceklerle birlikte devrilmesi stüdyoda korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Hem ekran başındakiler hem de stüdyodaki konuklar büyük şaşkınlık yaşadı. Kısa sürede toparlanan Öztürk, rejiye seslenerek "Hemen bir araya gidelim" dedi.

Konuklar ise kazayı şans eseri yarasız atlatan moderatöre geçmiş olsun dileklerini iletti.

TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi

Türkiye, Medya, TVNET, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi - Son Dakika


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