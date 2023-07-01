Twitter'a Girenler 'Kullanım Limiti Aşıldı' Hatasıyla Karşılaştı - Son Dakika
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Twitter'a Girenler 'Kullanım Limiti Aşıldı' Hatasıyla Karşılaştı

01.07.2023 17:22

Sosyal medya platformu Twitter'a giren bazı kişiler, 'kullanım limiti aşıldı' hatasıyla karşılaştı. Twitter'ın kullanıcıların belirli süre içinde yaptıkları yoğun kullanım ve spam aktiviteler sonucunda böyle bir uygulamaya gittiği belirtildi. Şikayetlerin artması üzerine 'kullanım limiti aşıldı' hatasının ne olduğu merak edildi. Gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı. Twitter'ın kullanıcıların belirli bir süre içinde yaptıkları yoğun kullanıma sınırlama getirdiği öğrenildi.

Sosyal medya platformu Twitter'a giren bazı kişiler, "kullanım limiti aşıldı" hatasıyla karşılaştı. Twitter'ın kullanıcıların belirli süre içinde yaptıkları yoğun kullanım ve spam aktiviteler sonucunda böyle bir uygulamaya gittiği belirtildi.

TWITTER'A GİRENLER "KULLANIM LİMİTİ AŞILDI" HATASIYLA KARŞILAŞTI

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter'a giren bazı kişiler ilginç bir hatayla karşılaştı. "Kullanım limiti aşıldı" yazısını gören bazı sosyal medya kullanıcıları Twitter hesaplarına giremedi.

NEDENİ YOĞUN KULLANIM VE SPAM AKTİVİTELER

Şikayetlerin artması üzerine "kullanım limiti aşıldı" hatasının ne olduğu merak edildi. Gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı. Twitter'ın kullanıcıların belirli bir süre içinde yaptıkları yoğun kullanıma sınırlama getirdiği öğrenildi. Bunun, spam aktivitelerin sonucunda yaşandığı belirtildi. Kullanım limiti aşıldığı için Twitter hesaplarına giremeyen kişilerin belirli bir süre beklemeleri gerektiği ifade edildi.

GEÇERLİ TWITTER LİMİTLERİ

Twitter hesapları için geçerli teknik limitler şunlardır:

Direkt Mesajlar (günlük): Günlük 500 mesaj gönderme limiti vardır.

Tweetler: Günlük 2.400 adet. Günlük güncelleme limiti yarım saatlik daha düşük limitlere bölünmüştür. Retweetler de Tweet olarak sayılır.

Hesap e-postasında yapılan değişiklikler: Saatte 4 kez.

Takip etme (günlük): Takip etme işlemi için günlük teknik limit 400'dür. Bunun yalnızca teknik bir hesap limiti olduğunu ve agresif takip davranışlarını önlemeyi amaçlayan ilave başka düzenlemeler de olduğunu lütfen unutmayın.

Takip etme (hesaba göre): Bir hesabın takip ettiği kullanıcı sayısı 5.000 limitine ulaştığında, yeni takip etme istekleri hesaba özel oranda sınırlanır.

Bu limitler web, mobil, telefon, API vb. tüm cihazlardaki işlemler için geçerlidir. Tüm üçüncü parti uygulamalardan gelen API istekleri, saatlik API limitine göre izlenir. Bu durumda, hesaplarıyla birden çok üçüncü parti uygulaması kullanan kişiler, API limitine daha çabuk ulaşır. Bu limitler sitenin yoğun olarak kullanıldığı saatlerde geçici olarak düşürülebilir. Bu gibi durumlarda Twitter durumu sitesinde bir güncelleme yayınlanır.

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