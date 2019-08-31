Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey'in Twitter hesabı hacklendi
5 saat önce
Twitter'ın kurucularından ve şirketin CEO'su Jack Dorsey'in Twitter hesabı cuma günü geç saatlerde hacklendi. Twitter birkaç saat sonra bir dizi ırkçı ve din karşıtı paylaşımlar yapılan hesabın artık güvende olduğunu bildirdi.
Twitter'ın kurucularından ve şirketin CEO'su Jack Dorsey'in Twitter hesabı cuma günü geç saatlerde hacklendi. Twitter birkaç saat sonra bir dizi ırkçı ve din karşıtı paylaşımlar yapılan hesabın artık güvende olduğunu bildirdi.
Sosyal paylaşım ağı Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'in 4 milyon takipçili hesabından cuma akşamı ırkçı ve din karşıtı paylaşımlar gelmeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:23
Twitter CEO'su Jack Dorsey'in Twitter hesabı hacklendi Emniyet, bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler için harekete geçti ABD Başkanı Trump, gizli istihbarat servisine ait görüntü paylaşınca büyük tepki gördü 'Şişman' Foulke: 153 kiloluk efsane Sheffield United kalecisi