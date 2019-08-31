Son Dakika Haberleri: Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey'in Twitter hesabı hacklendi
Son Dakika Dünya Haber

Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey'in Twitter hesabı hacklendi

5 saat önce

Twitter'ın kurucularından ve şirketin CEO'su Jack Dorsey'in Twitter hesabı cuma günü geç saatlerde hacklendi. Twitter birkaç saat sonra bir dizi ırkçı ve din karşıtı paylaşımlar yapılan hesabın artık güvende olduğunu bildirdi.

Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey'in Twitter hesabı hacklendi, System.String[]

Twitter'ın kurucularından ve şirketin CEO'su Jack Dorsey'in Twitter hesabı cuma günü geç saatlerde hacklendi. Twitter birkaç saat sonra bir dizi ırkçı ve din karşıtı paylaşımlar yapılan hesabın artık güvende olduğunu bildirdi.


Sosyal paylaşım ağı Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'in 4 milyon takipçili hesabından cuma akşamı ırkçı ve din karşıtı paylaşımlar gelmeye başladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Jack Dorsey, Twitter, CEO, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:23 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Twitter CEO'su Jack Dorsey'in Twitter hesabı hacklendi
Emniyet, bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler için harekete geçti ABD Başkanı Trump, gizli istihbarat servisine ait görüntü paylaşınca büyük tepki gördü 'Şişman' Foulke: 153 kiloluk efsane Sheffield United kalecisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:36:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey'in Twitter hesabı hacklendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]