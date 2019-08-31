Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey'in Twitter hesabı hacklendi

Twitter'ın kurucularından ve şirketin CEO'su Jack Dorsey'in Twitter hesabı cuma günü geç saatlerde hacklendi. Twitter birkaç saat sonra bir dizi ırkçı ve din karşıtı paylaşımlar yapılan hesabın artık güvende olduğunu bildirdi.



Sosyal paylaşım ağı Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'in 4 milyon takipçili hesabından cuma akşamı ırkçı ve din karşıtı paylaşımlar gelmeye başladı.