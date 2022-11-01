ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından ilk olarak 4 üst düzey ismin işine son vermiş ve yönetim kurulunu feshetti. Böylelikle şirketin tek yöneticisi olan Musk, mavi tik konusunda da kararını verdi.
Son zamanlarda mavi tikin 20 dolar olacağı konuşulurken Musk, son paylaşımında Twitter'daki mavi tikin aylık 8 dolar olarak fiyatlandırılacağını söyledi.
Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Twitter'ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar ve köylüler sistemi saçmalık. İnsanlara güç! Ayda 8 dolara mavi tik."
Dünyaca ünlü yazar Stephen King de dün yaptığı paylaşımda, ortaya atılan 20 dolar iddialarını eleştirdi. Twitter'ın kendisine ödeme yapması gerektiğini savunan King, platformdan ayrılabileceğini belirtti. Musk ise King'e faturaların ödenmesi gerektiğini söyleyerek "8 dolara ne dersin?" diye teklifte bulundu.
Son Dakika › Teknoloji › Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk mavi tik tartışmalarına nokta koydu: Mevcut lordlar ve köylüler sistemi saçmalık, mavi tik 8 dolar olacak - Son Dakika