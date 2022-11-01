Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk mavi tik tartışmalarına nokta koydu: Mevcut lordlar ve köylüler sistemi saçmalık, mavi tik 8 dolar olacak

Enflasyona göre tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin ocakta alacağı zamlı maaşlar

Millet İttifakı'nın adayı kim olsun? 26 ilde yapılan ankette iki isim öne çıktı

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından ilk olarak 4 üst düzey ismin işine son vermiş ve yönetim kurulunu feshetti. Böylelikle şirketin tek yöneticisi olan Musk, mavi tik konusunda da kararını verdi.

MAVİ TİK İÇİN AYLIK 8 DOLAR ÖDEME YAPILACAK

Son zamanlarda mavi tikin 20 dolar olacağı konuşulurken Musk, son paylaşımında Twitter'daki mavi tikin aylık 8 dolar olarak fiyatlandırılacağını söyledi.

"MEVCUT LORDLAR VE KÖYLÜLER SİSTEMİ SAÇMALIK"

Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Twitter'ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar ve köylüler sistemi saçmalık. İnsanlara güç! Ayda 8 dolara mavi tik."

STEPHEN KİNG'LE PAZARLIK ETTİ

Dünyaca ünlü yazar Stephen King de dün yaptığı paylaşımda, ortaya atılan 20 dolar iddialarını eleştirdi. Twitter'ın kendisine ödeme yapması gerektiğini savunan King, platformdan ayrılabileceğini belirtti. Musk ise King'e faturaların ödenmesi gerektiğini söyleyerek "8 dolara ne dersin?" diye teklifte bulundu.