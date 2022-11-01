Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk mavi tik tartışmalarına nokta koydu: Mevcut lordlar ve köylüler sistemi saçmalık, mavi tik 8 dolar olacak - Son Dakika
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Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk mavi tik tartışmalarına nokta koydu: Mevcut lordlar ve köylüler sistemi saçmalık, mavi tik 8 dolar olacak

01.11.2022 21:22

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, mavi tik konusunda devrim niteliğinde bir karar alarak, "Twitter'ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar ve köylüler sistemi saçmalık. İnsanlara güç! Ayda 8 dolara mavi tik" ifadelerini kullandı.

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından ilk olarak 4 üst düzey ismin işine son vermiş ve yönetim kurulunu feshetti. Böylelikle şirketin tek yöneticisi olan Musk, mavi tik konusunda da kararını verdi.

MAVİ TİK İÇİN AYLIK 8 DOLAR ÖDEME YAPILACAK

Son zamanlarda mavi tikin 20 dolar olacağı konuşulurken Musk, son paylaşımında Twitter'daki mavi tikin aylık 8 dolar olarak fiyatlandırılacağını söyledi.

Elon Musk tartışmalara son noktayı koydu: Twitter'da mavi tik 8 dolar olacak

"MEVCUT LORDLAR VE KÖYLÜLER SİSTEMİ SAÇMALIK"

Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Twitter'ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar ve köylüler sistemi saçmalık. İnsanlara güç! Ayda 8 dolara mavi tik."

Elon Musk tartışmalara son noktayı koydu: Twitter'da mavi tik 8 dolar olacak

STEPHEN KİNG'LE PAZARLIK ETTİ

Dünyaca ünlü yazar Stephen King de dün yaptığı paylaşımda, ortaya atılan 20 dolar iddialarını eleştirdi. Twitter'ın kendisine ödeme yapması gerektiğini savunan King, platformdan ayrılabileceğini belirtti. Musk ise King'e faturaların ödenmesi gerektiğini söyleyerek "8 dolara ne dersin?" diye teklifte bulundu.

Elon Musk tartışmalara son noktayı koydu: Twitter'da mavi tik 8 dolar olacak
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Son Dakika Teknoloji Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk mavi tik tartışmalarına nokta koydu: Mevcut lordlar ve köylüler sistemi saçmalık, mavi tik 8 dolar olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk mavi tik tartışmalarına nokta koydu: Mevcut lordlar ve köylüler sistemi saçmalık, mavi tik 8 dolar olacak - Son Dakika
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