Twitter, Türkiye'de tüzel kişilik oluşturacağını açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Twitter, Türkiye'de tüzel kişilik oluşturacağını açıkladı Açıklaması

20.03.2021 02:17
Twitter, Türkiye'de tüzel kişilik oluşturacağını açıkladı Açıklaması, System.String[]

Sosyal medya platformu Twitter, "Twitter'ın Türkiye'de platformu kullanan herkesin kullanımına açık kalmasını sağlamak için tüzel kişilik oluşturmaya karar verdik.

Sosyal medya platformu Twitter, "Twitter'ın Türkiye'de platformu kullanan herkesin kullanımına açık kalmasını sağlamak için tüzel kişilik oluşturmaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Twitter'ın resmi blog hesabından "Türkiye'deki Twitter Üzerine Bir Güncelleme" başlığıyla açıklama yapıldı.

Twitter'ın Türkiye'de tüzel kişilik oluşturma gerekçelerine dair detayların verildiği açıklamada, platformun misyonunun kamusal sohbete hizmet etmek ve servisin insanların bağlantı kurabileceği, güvenilir bilgiler bulabileceği ve kendilerini dünyanın herhangi bir yerinde ifade edebileceği bir yer olmasını sağlamak olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Açık İnternet'i korumaya ve savunmaya kararlıyız. Bu çalışmanın bir parçası olarak da çevrim içi hizmetler için bölgesel ve küresel standartların oluşturulması çağrısında bulunmaktayız. Küresel ve parçalı olmayan yapıların; çevrim içi toplulukları ve onların haklarını koruduğuna ve çevrim içi toplulukların interneti tüm dünyada aynı şekilde deneyimleyebilmelerini sağladığına inanıyoruz. Buna ek olarak, açık ve rekabetçi bir ortamda, daha küçük şirketler, büyük şirketlerle birlikte çalışmanın yanı sıra gelişebilirler." ifadelerine yer verildi.

"Twitter'ın Türkiye'de açık kalmasını sağlamak için tüzel kişilik oluşturmaya karar verdik"

Türkiye'de 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de hizmet sunmaya yönelik devam eden çabalarımızda, kısa süre önce değiştirilen 5651 sayılı İnternet Yasası'nı yakından inceledik. Twitter'ın Türkiye'de platformu kullanan herkesin kullanımına açık kalmasını sağlamak için tüzel kişilik oluşturmaya karar verdik. Bu kararı alırken, açık ve kamusal sohbeti savunmayı ve hizmetimizin her yerdeki insanlara sunulmasını sağlamayı içeren temel misyonumuzu rehber edindik. Türkiye'de Twitter kullanan kişilerin fikirlerini ve verilerini korumaya kararlıyız.

Hükümetten ve kanuni yaptırımlardan gelen talepleri nasıl ele aldığımız konusunda şeffaf olmaya devam edeceğiz. Twitter, ifade özgürlüğü üzerine kurulmuştur ve insanların fikirlerini çevrim içi ortamda ifade etme evrensel haklarına saygı duyuyoruz. Twitter'da belirlenmiş bir insan hakları amacına sahibiz ve süreçlerimizi, ürünümüzü ve politikalarımızı hesap verebilir şekilde düzenliyoruz. Her zaman olduğu gibi kurallarımızı tarafsız ve sağduyulu bir şekilde uyguluyoruz ve uygulayacağız. Türkiye'deki kamusal sohbeti korumak, insanları bu sohbete erişmek için güçlendirmek ve değerlerimizi savunmak için çalışmayı sürdüreceğiz."

İnternet, Twitter, Türkiye, Medya, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Twitter, Türkiye'de tüzel kişilik oluşturacağını açıkladı Açıklaması - Son Dakika


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