TYB İstanbul'dan Ömer Seyfettin'i okuma seferberliği başlatma çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TYB İstanbul'dan Ömer Seyfettin'i okuma seferberliği başlatma çağrısı - Son Dakika

TYB İstanbul'dan Ömer Seyfettin'i okuma seferberliği başlatma çağrısı

6 saat önce

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi, vefatının yıldönümünde Ömer Seyfettin için anma programı düzenledi.

TYB İstanbul'dan Ömer Seyfettin'i okuma seferberliği başlatma çağrısı, System.String[]

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi, vefatının yıldönümünde Ömer Seyfettin için anma programı düzenledi.

TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Ömer Seyfettin okuma seferberliği başlatmalıyız." dedi.

Kaşağı, Yalnız Efe, Pembe İncili Kaftan, Yüksek Ökçeler, Efruz Bey gibi çok bilinen hikayelerin yazarı Ömer Seyfettin'in Türk Edebiyatının büyük ustalarından biri olduğunu vurgulayan Bıyıklı, "Nesilleri hikayeleriyle besleyen usta yazarın vefatının 100. yılı dolayısıyla bütün Türkiye'de anılıyor olması onun eserleriyle sözünü söylemeye devam ettiğinin göstergesidir." diye konuştu.

Bıyıklı, sosyal meseleleri ve milli konuları en iyi anlatan yazarlardan biri olan Ömer Seyfettin'in dili üslubu ve duyarlılığıyla kendisinden sonraki yazarlara da yol açtığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ona göre millet olmanın temelinde dil vardır. Dili manevi vatan olarak görür. Bu yönüyle şunu açık yüreklilikle diyebiliriz ki Ömer Seyfettin Türkçedir, Türkçe'nin sesi soluğudur. Bugün gençlerimizin her zamankinden daha çok Ömer Seyfettin okumaya ihtiyacı var. Dünün iyi anlaşılması bugünün doğru okunması için usta yazarı daha çok okumalı ve okutmalıyız."

6 Mart 1920'de vefat eden Ömer Seyfettin'i anma törenine TYB İstanbul Şubesi yönetimi ve üyelerinin yanı sıra farklı okullardan öğrenciler de katıldı.

Ömer Seyfettin, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:46 Kaynak: AA
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