U14 Gençler Ligi'nde Şampiyon 1299 Bilecik Spor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

U14 Gençler Ligi'nde Şampiyon 1299 Bilecik Spor

U14 Gençler Ligi\'nde Şampiyon 1299 Bilecik Spor
03.02.2026 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

U14 Gençler Ligi'nde 1299 Bilecik Spor, son maçında Vitraspor'u 4-0 yenerek şampiyon oldu.

U14 Gençler Ligi'nde 2025-2026 futbol sezonu geride kalırken, 1299 Bilecik Spor Kulübü şampiyon oldu.

U14 Gençler Ligi'nde ligin son haftası olan 18. haftasında 46 puanla lider 1299 Bilecik Spor Kulübü ile 43 puanla ikinci sıradaki Vitraspor karşı karşıya geldi. Bozüyük Sentetik Sahasında oynanan maçı 1299 Bilecik Spor Kulübü 4-0 kazanarak, şampiyonluğunu ilan etti. Gruptaki diğer müsabakalarda Bilecik Futbol Akademi Spor kendi evinde Bozüyükspor'u 6-2, Vezirhanspor Güneşspor deplasmanında 2-1, Osmanelispor, Söğütspor deplasmanında 4-2 kazandı. Haftanın son maçında 4 Eylülspor, 1963 Başakspor deplasmanında 3-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

Öte yandan ligin şampiyonu 1299 Bilecik Spor Kulübü bu hafta erteleme maçı olan Bilecik Futbol Akademi Spor ile karşı karşıya gelecek. 1299 Bilecik Spor Kulübü'nün bu müsabaka öncesi şampiyonluk kupasını kaldıracak. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U14 Gençler Ligi'nde Şampiyon 1299 Bilecik Spor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sel suları kökünden söktüğü zeytin ağacını yola sürükledi Sel suları kökünden söktüğü zeytin ağacını yola sürükledi
Tam bir can pazarı Türkiye’yi yasa boğan felaketten yeni görüntü Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Dünyaca ünlü rapçinin ceketindeki Uşakspor detayı olay oldu Fiyatını duyanlar inanamıyor Dünyaca ünlü rapçinin ceketindeki Uşakspor detayı olay oldu! Fiyatını duyanlar inanamıyor
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

11:00
Özlem Gürzel’in “Kimsenin evinde basılmadım“ çıkışı belediye meclisini karıştırdı
Özlem Gürzel'in "Kimsenin evinde basılmadım" çıkışı belediye meclisini karıştırdı
10:45
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
10:28
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
10:22
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 11:19:17. #7.11#
SON DAKİKA: U14 Gençler Ligi'nde Şampiyon 1299 Bilecik Spor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.