U16 Gençler Ligi'nde Zirve Yarışı
Spor

U16 Gençler Ligi'nde Zirve Yarışı

U16 Gençler Ligi\'nde Zirve Yarışı
04.02.2026 09:31
Bilecik U16 Gençler Ligi'nde 13'üncü hafta sona erdi, 1299 Bilecik ve Osmanelispor liderliği paylaşıyor.

Bilecik'te U16 Gençler Ligi'nde 13'üncü hafta geride kalırken, 10'da 10 yapan iki takım yenilmezliklerini sürdürüyor.

U16 Gençler Ligi'nde 13'üncü hafta geride kalırken, oynanan 2 müsabakada 17 kez fileler havalandı. Ligin 13'üncü haftasında Güneşspor, Söğütspor deplasmanından 6-2'lik skorla dönerken, Bilecik Gençlerbirliğispor kendi evinde 1299 Bilecik Spor Kulübü'ne 6-3 yenildi. Osmanelispor ligden çekilen Ertuğrulspor ile karşı karşıya gelirken, 3-0 hükmen galip sayıldı. Bu haftayı Söğütspor BAY geçti. Bu sonuçlardan sonra ligde 10'da 10 yapan 30 puanlı 1299 Bilecik Spor Kulübü ve Osmanelispor liderliği paylaştılar. Vitraspor 18, Bilecik Gençlerbirliği Spor, Söğütspor ve Güneşspor 12'şer puanla lideri takip ettiler.

4 Şubat saat 15: 30'da ligin erteleme maçı Osmaneli Sentetik Sahası'nda Osmanelispor ile 1299 Bilecik Spor Kulübü karşı karşıya gelecek.

Ligin 14'üncü haftası olan ligin son haftasında 8 Şubat pazar günü saat 15: 30'da Güneşspor-Vitraspor, Söğütspor-Bilecik Gençlerbirliği Spor ve 1299 Bilecik Spor Kulübü- Osmanelispor karşı karşıya gelecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilecik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U16 Gençler Ligi'nde Zirve Yarışı - Son Dakika

SON DAKİKA: U16 Gençler Ligi'nde Zirve Yarışı - Son Dakika
